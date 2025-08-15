Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu - Ảnh: AFP

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 14-8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao nhất Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Với Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau khi lên ngôi năm 2008.

Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp sự kiện. Tuy nhiên quan hệ song phương còn nhiều hạn chế, ít có trao đổi đoàn.

Quan hệ kinh tế còn khiêm tốn, với kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm. Trong đó Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác. Hiện Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan, với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD.

Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Hãng hàng không Vietjet Air đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt.

Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025 Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ TP.HCM vào những thời điểm du lịch cao điểm.

Điều này xuất phát từ việc ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cơ chế hợp tác đa phương, Bhutan là thành viên tích cực của BIMSTEC - cơ chế kết nối Nam Á và Đông Nam Á, nơi Việt Nam dù không là thành viên nhưng có vai trò kết nối quan trọng thông qua ASEAN.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn