Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý

Nêu rõ tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở để có kịch bản điều hành giá.

Cập nhật ba kịch bản lạm phát

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết kinh tế thế giới tăng trưởng chậm đi kèm với rủi ro gia tăng từ biến động địa chính trị, năng lượng và tài chính toàn cầu.

Đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận tải quan trọng, từ đó gây ra cú sốc tăng giá dầu làm chi phí logistics tăng mạnh.

Do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và tác động các chi phí khác, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát là 4,5%; 5% và 5,5%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5±0,5%. Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8-4,9%.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã báo cáo về các giải pháp điều hành giá thời gian tới.

Bộ Xây dựng cho hay đã tổ chức một số đoàn kiểm tra về việc niêm yết, kê khai giá và có văn bản chấn chỉnh các tồn tại. Cùng đó là việc vận động doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, bộ đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10, đề xuất không thu thuế kho ngoại quan...

Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm kê khai niêm yết giá theo quy định

Kết luận, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay công tác điều hành giá đã đạt được mục tiêu, nên cần phát huy các kết quả để ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ, chưa từng có tiền lệ để chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá.

Cần tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách, đặc biệt trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.

"Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định, và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý", ông Thắng nêu rõ.

Chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Kịp thời điều hòa cung cấp các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, triển khai chương trình bình ổn thị trường với hàng thiết yếu.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng thao túng giá, các trường hợp không kịp thời giảm giá đối với các mặt hàng có chi phí đầu vào đã điều chỉnh giảm theo giá thế giới. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá.

Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Có biện pháp điều hành giá phù hợp nhất đối với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như lương thực thực phẩm, điện, vật liệu xây dựng, giáo dục, y tế, đồng thời theo dõi chặt chẽ biến động của các nhóm hàng có tác động gián tiếp như vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ