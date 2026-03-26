Thầy dạy lái xe chật vật giữ nghề giữa áp lực xăng dầu tăng giá

Giá xăng dầu leo thang không chỉ tác động đến vận tải hay sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới những ngành nghề tưởng chừng ổn định như dạy lái xe. Từ chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng xe đến tâm lý học viên, tất cả đều tạo nên sức ép lớn khiến nhiều giáo viên phải xoay xở để tồn tại và giữ nghề.

“Cú đánh kép” vào nghề đào tạo lái xe

Không giống như các công việc văn phòng hay dịch vụ ít sử dụng phương tiện, mỗi giờ giảng dạy lái xe đều gắn liền với việc tiêu hao xăng dầu thực tế.

Chi phí nhiên liệu tăng đồng nghĩa với việc chi phí vận hành mỗi buổi học cũng tăng theo. Một xe tập lái trung bình tiêu tốn từ 8 - 10 lít xăng cho một ca học kéo dài vài giờ. Khi giá xăng tăng thêm vài nghìn đồng mỗi lít, tổng chi phí hàng tháng của một giáo viên hoặc trung tâm đào tạo có thể đội lên hàng triệu đồng.

“Cú đánh kép” khi chi phí tăng nhưng học phí lại khó tăng tương ứng, bởi thị trường đào tạo lái xe cạnh tranh gay gắt, học viên ngày càng cân nhắc chi tiêu trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Giáo viên dạy lái thay đổi cách làm nghề

Không chỉ dừng lại ở tiền xăng, giá nhiên liệu tăng kéo theo hàng loạt chi phí khác như bảo dưỡng xe, thay dầu, kiểm tra động cơ… tất cả đều tăng theo chuỗi. Điều này buộc các giáo viên dạy lái xe phải thay đổi cách vận hành để tối ưu chi phí.

Nhiều người lựa chọn rút ngắn quãng đường tập, tối ưu lộ trình hoặc ghép lớp nhiều học viên hơn trong cùng một buổi học. Tuy nhiên, những giải pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro khi có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Không ít giáo viên rơi vào tình trạng “dạy càng nhiều, lỗ càng lớn” nếu không tính toán kỹ chi phí. Bởi thực tế, tiền xăng không phải là khoản duy nhất, mà còn là tiền khấu hao xe, chi phí sửa chữa và thời gian lao động.

Chia sẻ với PV Tiêu dùng, anh Đỗ Mạnh Huy (SN 1985) làm việc tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Tây Bắc gọi thời gian qua là những ngày "cân đo từng lít xăng".

"Khi giá xăng không ngừng tăng, mỗi buổi thực hành lái xe trở thành một bài toán chi phí" anh Huy chia sẻ

Trước đây, mỗi ngày anh Huy có thể dạy 3 - 4 ca, thu nhập ổn định nhờ lượng học viên đều đặn. Nhưng từ khi giá xăng tăng mạnh, lên tới 50 - 60% so với năm ngoái, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh chia sẻ rằng chi phí xăng mỗi ngày tăng thêm vài trăm nghìn đồng, khiến lợi nhuận giảm đáng kể.

“Có những ngày dạy xong, trừ tiền xăng và các chi phí khác, thu nhập gần như không còn bao nhiêu. Nhưng vẫn phải cố vì còn học viên, còn trách nhiệm,” anh Huy nói.

Không chỉ vậy, anh còn phải điều chỉnh lịch dạy sao cho hợp lý hơn, tránh những khung giờ kẹt xe nơi xe phải dừng nhiều và tiêu hao nhiên liệu lớn. Anh cũng chủ động hướng dẫn học viên tập trung vào kỹ năng cần thiết thay vì chạy nhiều vòng như trước.

Tuy nhiên, điều khiến anh trăn trở nhất không phải là chi phí, mà là việc giữ chân học viên trong bối cảnh ai cũng phải thắt chặt chi tiêu.

Học viên “co mình” trước giá cả leo thang

Giá xăng dầu tăng không chỉ ảnh hưởng đến người dạy mà còn tác động trực tiếp đến người học. Khi chi phí sinh hoạt tăng, nhiều người có xu hướng trì hoãn việc học lái xe một kỹ năng quan trọng nhưng không quá cấp bách.

Một số học viên chuyển sang lựa chọn các khóa học giá rẻ hơn, hoặc kéo dài thời gian học để giảm áp lực tài chính. Điều này khiến các giáo viên như anh Huy gặp khó khăn trong việc duy trì số lượng học viên ổn định.

Thậm chí, có những trường hợp học viên đăng ký nhưng xin tạm hoãn vì “đợi giá xăng giảm”. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây, cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của biến động giá nhiên liệu.

Bài toán khó: Tăng học phí hay chấp nhận lợi nhuận thấp?

Trước áp lực chi phí, nhiều trung tâm và giáo viên đứng trước lựa chọn khó khăn: tăng học phí hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận.

Việc tăng học phí có thể giúp bù đắp chi phí nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất học viên, nhất là trong thời điểm kinh tế nhạy cảm. Ngược lại, giữ nguyên học phí thì giáo viên phải “gồng mình” chịu lỗ hoặc lợi nhuận thấp.

Anh Mạnh Huy cho biết, anh từng cân nhắc tăng giá nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên để duy trì uy tín và lượng học viên lâu dài.

“Tăng giá lúc này dễ mất khách. Mà mất khách thì còn khó hơn, nếu có thể học viên sẽ hỗ trợ tiền xăng xe phần nào trong thời điểm hiện tại ” anh Huy cho biết.

Xu hướng thích nghi: Tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng

Dù gặp nhiều khó khăn, nghề dạy lái xe vẫn đang dần thích nghi với tình hình mới. Nhiều giáo viên bắt đầu áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Một số người tận dụng công nghệ, hướng dẫn lý thuyết online để giảm thời gian thực hành, từ đó tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng xe định kỳ cũng được chú trọng hơn để đảm bảo xe vận hành tiết kiệm xăng nhất có thể.

Đối với anh Huy, anh chọn cách xây dựng uy tín cá nhân, tạo niềm tin với học viên bằng sự tận tâm và chất lượng giảng dạy. Anh tin rằng khi học viên hài lòng, họ sẽ giới thiệu thêm người quen, giúp duy trì nguồn thu ổn định mà không cần tăng giá.

Tương lai nào cho nghề dạy lái xe trong “cơn bão” xăng dầu?

Giá xăng dầu được dự báo vẫn sẽ còn biến động trong thời gian tới, đồng nghĩa với việc nghề dạy lái xe sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Tuy nhiên, trong khó khăn luôn có cơ hội, những giáo viên biết thích nghi, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn. Đồng thời, nhu cầu học lái xe về lâu dài vẫn không giảm, bởi đây là kỹ năng thiết yếu trong xã hội hiện đại. Vì thế, đây không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là thử thách về sự thích nghi và bền bỉ của những người làm nghề.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn