Nghi găm xăng dầu trước giờ tăng giá: Cục Thuế yêu cầu kiểm tra đột xuất

Cục Thuế phát hiện dấu hiệu bất thường trong dữ liệu hóa đơn của một số doanh nghiệp xăng dầu - Ảnh tư liệu

Phát hiện bất thường hóa đơn xăng dầu, nghi trục lợi

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có công văn hỏa tốc gửi tới thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Theo cơ quan này, từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến địa chính trị phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đã đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh, kéo theo giá xăng dầu trong nước biến động liên tục.

Riêng tháng 3 ghi nhận 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm về thuế, hóa đơn.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, qua rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế ghi nhận một số dấu hiệu bất thường tại một số doanh nghiệp xăng dầu.

Cụ thể, sản lượng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá biến động mạnh. Cá biệt, có doanh nghiệp lượng xuất bán trong 2 ngày trước cao gấp hơn 3 lần so với 2 ngày sau khi tăng giá, tiềm ẩn rủi ro lớn trong quản lý thuế.

Yêu cầu kiểm tra đột xuất doanh nghiệp xăng dầu

Cục Thuế yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho trước và sau thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để xác định doanh nghiệp có rủi ro cao để kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1 đến hết tháng 3-2026.

Cơ quan thuế đặc biệt lưu ý kiểm tra sản lượng bán ra trong các ngày trước, trong và sau khi điều chỉnh giá - thời điểm thường có biến động lớn. Đồng thời đối chiếu hóa đơn với sổ sách kế toán, kiểm tra xuất - nhập - tồn kho theo ngày hoặc ca bán hàng để xác định chính xác lượng hàng tại thời điểm điều chỉnh giá.

Với các giao dịch mua số lượng lớn bất thường, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra cả phương tiện vận chuyển, kho chứa, hợp đồng và điều kiện giao nhận.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra để trục lợi; lập hóa đơn sai thời điểm; không xuất hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ; gian lận giá, chuyển lợi nhuận… sẽ bị xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Cục Thuế cho biết đã chuyển toàn bộ dữ liệu phân tích ban đầu cho các đơn vị để triển khai đồng bộ, yêu cầu hoàn thành kiểm tra trong tháng 4-2026. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo, bao gồm số thuế truy thu, tiền phạt và các hành vi vi phạm phổ biến để đề xuất giải pháp quản lý.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ