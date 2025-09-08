Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Lập ngay đoàn thanh tra kinh doanh vàng trong ngày 9-9

Lập ngay đoàn thanh tra thị trường vàng - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 8-9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Báo cáo diễn biến thị trường vàng trước 11h thứ Sáu hằng tuần

Công văn nêu rõ, về tình hình thị trường vàng thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập đoàn thanh tra trong ngày 9-9.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng; phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9-2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô; định kỳ trước 11h thứ Sáu hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.

Bộ Công an theo thẩm quyền, trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng...

Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm

Trước đó tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý. Vì vậy Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng; găm hàng, đội giá.

Vì vậy Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Còn tại Công điện 159 ngày 7-9 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, sớm thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết.

Việc này nhằm bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước, không để tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ (tỉ giá, lãi suất, ngoại hối) và kinh tế vĩ mô.

Cơ quan này phải tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, kinh doanh trái phép,... gây bất ổn thị trường vàng, theo công điện.

