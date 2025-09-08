Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi "gây bất ổn thị trường vàng"

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 159 ngày 7-9 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng. Ảnh: Minh Dũng

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Đồng thời, không để tác động tiêu cực đến tỉ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

NHNN cũng được Thủ tướng giao ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232. "Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp"- Công điện nêu rõ.

Về chính sách tiền tệ nói chung, Thủ tướng yêu cầu NHNN bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Cùng với đó, cần triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao….

Tại công điện, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng, nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau".

Ngoài ra, xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026. Sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, ngân hàng để điều hành tỉ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, hiệu quả, cân bằng hợp lý với lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động