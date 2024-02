Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường thi công vị trí móng cột dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có tổng mức đầu tư là 9.820,755 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột, thuộc địa bàn: huyện Nam Đàn (25,20 km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30 km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60 km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80 km, 22 vị trí), và Quỳnh Lưu (9,40 km, 19 vị trí).

Việc thi công móng cột đang được Chủ đầu tư, nhà thầu thi công theo kế hoạch

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 4.079,362 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5km, gồm có 34 vị trí móng cột, thuộc địa bàn: huyện Quỳnh Lưu (9,80 km, 19 vị trí), thị xã Hoàng Mai (7,70 km, 15 vị trí).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chuyển quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho công nhân lao động làm việc tại công trường

Đến nay, toàn tỉnh đã bàn giao cho Chủ đầu tư 163 vị trí móng cột, đã có 130 vị trí có thể thi công được, 33 vị trí tới đây sẽ được trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp vào ngày 19/2 và sẽ bàn giao trong ngày 20/2; những vị trí còn lại sẽ được bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 29/2/2024. Về hành lang sẽ bàn giao toàn bộ cho Chủ đầu tư trước 30/3.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An là 44,46km Dự án có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng; được khởi công ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại nút giao với đường Quốc lộ 46

Hiện nay, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã được giải phóng mặt bằng đạt 100%. Tuy nhiên đang còn một số tồn tại, vướng mắc phạm vi vuốt nối tại nút giao với đường Quốc lộ 46B, Nhà điều hành trạm dừng nghỉ tại huyện Hưng Nguyên. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ để xử lý dứt điểm các vướng mắc cục bộ dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2024, để bàn giao cho đơn vị thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết và mừng tuổi, động viên cán bộ, công nhân lao động làm việc tại công trường

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng chúc Tết và mừng tuổi, động viên cán bộ, công nhân lao động làm việc tại công trường

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, nghe báo cáo của Chủ đầu tư, đơn vị thi công và lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tiến độ triển khai các dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đây là những dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng, giao thông và góp đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự án đã và đang được Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chuyển quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho các nhà thầu, công nhân lao động làm việc tại công trường

Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, các Bộ, ngành đã thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện được nhiều khối lượng công việc với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, làm xuyên Tết, xuyên lễ, với 3 ca 4 kíp, “chỉ bàn làm, không bàn lui”...

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý quá trình thi công phải đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân vùng dự án đi qua; sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng, công trình dân sinh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để việc thực hiện thi công dự án không phải của riêng chủ đầu tư mà là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các Bộ, ngành cũng như cần sự đồng thuận của người dân. Sau khi hoàn thành dự án cần phải được bảo vệ để phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho toàn dân, đất nước.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam và dự án đường dây 500 kV mạch 2 đi qua địa bàn các tỉnh tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn