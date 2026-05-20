MacBook Neo mới thuộc top 3 MacBook đáng mua nhất 2026

Với 3 dòng máy chính gồm MacBook Neo, MacBook Air và MacBook Pro, người dùng dễ dàng tìm thấy một thiết bị vừa vặn với nhu cầu cũng như túi tiền.

MacBook Neo cho nhu cầu cơ bản

Dòng MacBook Neo là lựa chọn vừa túi tiền khi có mức giá khởi điểm từ 599 USD. Mẫu MacBook này phù hợp nhóm học sinh, sinh viên hoặc người dùng chỉ cần một chiếc máy tính cho các tác vụ hàng ngày.

Macbook Neo hoạt động tốt những tác vụ cơ bản. Ảnh: thegioididong.com.

Bên trong MacBook Neo là vi xử lý A18 Pro - con chip từng được trang bị trên điện thoại iPhone. Dù sử dụng chip di động, máy vẫn hoạt động rất trơn tru khi người dùng lướt web, gửi email hay xem video.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý máy chỉ có 8 GB bộ nhớ RAM cố định nên có thể phản hồi chậm nếu mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc. Đổi lại, thiết kế vỏ nhôm của máy vẫn rất chắc chắn và có các tùy chọn màu sắc tươi tắn khá đẹp mắt.

MacBook Air cân bằng mọi yếu tố

Nếu bạn cần một chiếc máy tính xách tay đa năng để gắn bó lâu dài, MacBook Air trang bị chip M5 là sự đầu tư hợp lý. Mẫu MacBook này đã được nâng cấp dung lượng lưu trữ cơ bản lên mức 512 GB.

Với mức RAM 16 GB có sẵn, MacBook Air xử lý gọn gàng các tác vụ công việc hàng ngày của người dùng mà không gặp nhiều khó khăn. Thiết kế tản nhiệt không có quạt gió giúp máy hoạt động êm ái, tuy đôi lúc sẽ hơi ấm lên khi chạy các phần mềm nặng.

MacBook Air M4/M5 đảm bảo hiệu năng tốt và có thiết kế tối giản, sang trọng. Ảnh: thegioididong.com.

Nếu bạn muốn tiết kiệm thêm chi phí mà vẫn cần hiệu năng tốt để làm việc, dòng máy tính xách tay tiền nhiệm như MacBook Air M4 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc thời điểm hiện tại. Nhìn chung, thiết kế bên ngoài và trải nghiệm cốt lõi của 2 thế hệ MacBook Air này không có quá nhiều sự khác biệt.

MacBook Pro dành cho công việc chuyên sâu

Đối với người làm công việc sáng tạo nội dung hoặc cần duy trì các phần mềm nặng liên tục, MacBook Pro là thiết bị phù hợp nhất. Khác với dòng MacBook Air, MacBook Pro được trang bị quạt tản nhiệt giúp máy duy trì sức mạnh ổn định trong thời gian dài.

Màn hình của máy hỗ trợ tần số quét 120 Hz, mang đến chất lượng hiển thị hình ảnh rõ nét và thao tác cuộn mượt mà. Thêm vào đó, thiết bị còn được tích hợp sẵn cổng HDMI và khe cắm thẻ nhớ SD tiện lợi cho quá trình làm việc.

Về thời lượng pin, MacBook Pro có thể hoạt động hơn 21 giờ trong các bài thử nghiệm. Điều này giúp người dùng thoải mái mang máy theo làm việc cả ngày dài.

Tác giả: Đắc An

Nguồn tin: znews.vn