Nữ đại gia vừa là ân nhân, vừa là vợ của nam NSƯT, Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam

Nhắc đến Quyền Linh, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, gần gũi và gắn bó với nhiều chương trình thiện nguyện suốt hàng chục năm qua. Từ một chàng trai nghèo từng phải ngủ ghế đá, làm đủ nghề để mưu sinh, anh đã trở thành gương mặt MC đình đám của truyền hình Việt Nam, đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ít ai biết rằng phía sau thành công của nam nghệ sĩ là bóng dáng người phụ nữ đặc biệt - bà xã Dạ Thảo. Không chỉ là người bạn đời, cô còn được Quyền Linh gọi là "ân nhân" và "đại gia" của cuộc đời mình.

Từ chàng nghệ sĩ nghèo đến bước ngoặt đổi đời nhờ làm MC

Trước khi nổi tiếng như hiện tại, Quyền Linh từng trải qua quãng thời gian vô cùng cơ cực. Nam nghệ sĩ sinh ra trong gia đình đông con ở miền Tây, tuổi thơ gắn liền với cảnh nghèo khó. Sau khi lên TP.HCM học tập và theo đuổi nghệ thuật, anh từng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, từ bốc vác, phụ hồ cho đến bán hàng rong.

Dù tham gia nhiều bộ phim và dần được chú ý qua các vai diễn chân chất, hiền lành, nhưng cuộc sống của Quyền Linh khi ấy vẫn rất chật vật. Nam nghệ sĩ từng nhiều lần chia sẻ rằng có thời điểm trong túi anh gần như không có tiền, phải sống tằn tiện từng bữa.

Bước ngoặt lớn của cuộc đời Quyền Linh đến vào khoảng năm 2005 khi anh bén duyên với công việc MC. Trong chương trình "Thời gian ơi", nam nghệ sĩ kể rằng chính đạo diễn Xuân Cường là người ngỏ lời mời anh thử sức với vai trò dẫn chương trình.

Ban đầu, Quyền Linh khá bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành MC. Tuy nhiên, chính cơ hội ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng trước đây, dù đóng trọn một bộ phim, số tiền cát-xê anh nhận được vẫn rất ít ỏi. Thế nhưng khi chuyển sang dẫn chương trình, chỉ trong một ngày làm việc anh đã có thể kiếm được vài triệu đồng - con số mà trước đó anh chưa từng dám nghĩ tới.

Công việc MC không chỉ giúp Quyền Linh cải thiện kinh tế mà còn mở ra cho anh một hướng đi mới trong sự nghiệp. Với lối dẫn chân thành, mộc mạc và giàu cảm xúc, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến qua hàng loạt chương trình như "Vượt lên chính mình", "Bạn muốn hẹn hò", "Mái ấm gia đình Việt"…

Khán giả yêu mến Quyền Linh không chỉ bởi sự dí dỏm trên sân khấu, mà còn vì hình ảnh nghệ sĩ luôn lăn xả ở các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ người nghèo, đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, anh được xem là một trong những MC gần gũi và có sức ảnh hưởng tích cực trong showbiz Việt.

Khi sự nghiệp dần ổn định, Quyền Linh mới bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Chính ở giai đoạn ấy, anh gặp Dạ Thảo - người phụ nữ sau này trở thành chỗ dựa lớn nhất cuộc đời mình.

Cuộc sống hạnh phúc bên bà xã vừa là đại gia, vừa là ân nhân

So với Quyền Linh, thời điểm mới quen nhau, Dạ Thảo có điều kiện kinh tế tốt hơn rất nhiều. Cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu nhà riêng, xe hơi và cuộc sống ổn định.

Trong chương trình Thời gian ơi, Quyền Linh thẳng thắn thừa nhận anh từng cảm thấy tự ti khi yêu Dạ Thảo vì khoảng cách điều kiện kinh tế giữa hai người quá lớn. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Lúc quen nhau, tôi cũng ngại vì Dạ Thảo khá hơn tôi nhiều. Cô ấy làm kinh doanh, có xe máy, ô tô, có cả nhà riêng, còn tôi gần như không có gì cả, chữ 'không' nằm hết trong người mình".

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Dạ Thảo không chỉ mang ý nghĩa tình yêu, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với Quyền Linh. "Bà xã là chỗ dựa tinh thần, khiến cho cuộc sống của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Tôi có động lực nhiều hơn, nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Bà xã là ân nhân và cũng là đại gia của cuộc đời tôi", anh nói.

Sau khi kết hôn, Dạ Thảo luôn âm thầm đứng phía sau hỗ trợ chồng. Không hoạt động nghệ thuật, nhưng cô được nhiều người nhận xét là người phụ nữ khéo léo, tinh tế và biết vun vén gia đình. Không những vậy, Dạ Thảo còn sở hữu nhan sắc dịu dàng, sang trọng, được nhiều người ví von "đẹp như minh tinh".

Hiện tại, vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo có cuộc sống viên mãn bên hai con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cặp đôi sở hữu biệt thự rộng 500m2 nằm trong khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Thời điểm 3-4 năm trước, cơ ngơi của Quyền Linh đã có giá trị khoảng 21 tỷ đồng.

Hơn hai thập kỷ gắn bó, chuyện tình của Quyền Linh và Dạ Thảo vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chân thành, bền chặt. Một người là nghệ sĩ nổi tiếng, một người là nữ doanh nhân kín tiếng, nhưng cả hai luôn chọn cách đồng hành giản dị, không phô trương.

Dù đã có cuộc sống sung túc, Quyền Linh vẫn giữ hình ảnh mộc mạc quen thuộc. Anh thường xuất hiện với dép tổ ong, quần jeans giản dị khi đi làm từ thiện hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Thanh niên Việt