Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng Giáo hạt Cầu Rầm (TP Vinh) nhân dịp đón Giáng sinh

Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Tham dự buổi chúc mừng có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh; Giám mục phụ tá Nguyễn Văn Viên.

Quang cảnh buổi chúc mừng

Tặng lẵng hoa tươi thắm mừng Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Đức cha Nguyễn Hữu Long, các vị linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Giáo hạt Cầu Rầm nói chung, Giáo xứ Cầu Rầm nói riêng có vị trí quan trọng trên bản đồ tôn giáo của tỉnh bởi có quá trình hình thành, phát triển lâu dài cũng như những đóng góp cho sự phát triển của đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Nghệ An

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng vui mừng thông báo với Đức cha Nguyễn Hữu Long, các vị linh mục, chức sắc, chức việc Giáo hạt Cầu Rầm một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn: Tình hình thế giới, thời tiết, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp; giá xăng, dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân,... Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được kết quả tích cực, ước cả năm hoàn thành và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,08%/mục tiêu 8,5-9,5%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,78%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,96% (riêng công nghiệp tăng 13,87%); khu vực dịch vụ tăng 10,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,13%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 35,7% so với dự toán, bằng 101,8% so với năm 2021.

Các công trình trọng điểm trên địa bàn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 41.872,4 tỷ đồng, tăng 49,16% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó đã cấp mới cho 95 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 28.538,9 tỷ đồng). Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước (tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 30/11/2022 là 939,45 triệu USD).

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh công tác tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trong năm 2022. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và quà nhân ngày Lễ Giáng sinh

Thay mặt Hội đồng mục vụ, linh mục Giáo hạt Cầu Rầm, Linh mục Phạm Xuân Kế - Quản hạt và Quản xứ Cầu Rầm cảm ơn và bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, khẳng định sẽ góp phần xây dựng mối đoàn kết lương, giáo, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn