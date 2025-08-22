Chân dung 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông trực diện chiến sĩ CSCĐ

Tối 21/8, cơ quan chức năng cho biết công an bắt giữ 2 nam thanh niên lái xe máy "thông chốt", tông 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.

Cụ thể, trao đổi với Đài Hà Nội, cơ quan chức năng cho biết, khoảng 21h (ngày 21/8), một đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AL-083.77 chở theo một nam thanh niên khác đã di chuyển trong khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Đại lễ 2/9.

Khi di chuyển đến khu vực Nghi Tàm - Yên Phụ (phường Hồng Hà), hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an chốt trực tại địa điểm nêu trên, cố tình di chuyển với tốc độ cao.

2 đối tượng bị bắt sau khi đâm chiến sĩ CSCĐ - Ảnh: VTV

Phát hiện 2 thanh niên trên một xe máy đi vào đường cấm, tổ công tác Công an TP Hà Nội ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên cầm lái không chấp hành mà lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) khiến cán bộ này bị hất mạnh xuống đường, nằm bất tỉnh.

Về tình trạng sức khỏe của cán bộ Cảnh sát cơ động, trao đổi với VnExpress trong đêm, Công an Hà Nội cho biết, chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau chụp chiếu, chiến sĩ bị vỡ cổ tay, vỡ xương trán, chấn thương sọ não, hiện phải theo dõi tích cực.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nghi Tàm.

Thời điểm này, tuyến đường đang bị phong tỏa để phục vụ buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hành vi của 2 thanh niên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận bởi không chỉ coi thường pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng lực lượng làm nhiệm vụ trong thời điểm cả nước một lòng hướng về sự kiện trọng đại.

