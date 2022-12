Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng Giáng sinh tại Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê

Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê nhân dịp Noel

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng các vị linh mục, các giáo sư và toàn thể chủng sinh mùa Noel an lành và tràn đầy hồng ân Thiên chúa.

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Năm 2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đạt được kết quả tích cực, ước cả năm hoàn thành và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,08%/mục tiêu 8,5-9,5%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,78%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,96% (riêng công nghiệp tăng 13,87%); khu vực dịch vụ tăng 10,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,13%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 35,7% so với dự toán, bằng 101,8% so với năm 2021.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư. Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 41.872,4 tỷ đồng, tăng 49,16% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó đã cấp mới cho 95 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 28.538,9 tỷ đồng). Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước (tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 30/11/2022 là 939,45 triệu USD). Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác đào tạo của Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. Các linh mục, tu sĩ sau khi hoàn thành các khóa đào tạo của Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê về thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, bên cạnh thực hiện tốt việc “đạo”, đồng thời đã tuyên truyền, động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn các linh mục, bà con giáo dân sẽ cùng đồng hành với cấp ủy, cính quyền các cấp của tỉnh xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như Bác Hồ hằng mong muốn.

Thay mặt các linh mục, giáo sư và toàn thể chủng sinh, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh - Tổng đại diện Giáo phận Vinh, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê trân trọng cảm ơn và bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, gửi lời chúc các vị lãnh đạo tỉnh và nhân dân toàn tỉnh đón năm mới 2023 vui vẻ, an lành, đẩy lùi dịch bệnh để phục hồi và phát triển đời sống mọi mặt, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Giáo hạt Xã Đoài. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm và cùng lời chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và toàn thể bà con giáo dân mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Đoàn công tác chúc mừng Giáo hạt Xã Đoài

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thông báo sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, khẳng định đây là một năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng cán bộ và nhân dân toàn tỉnh đã hết sức nỗ lực trong phòng, chống dịch và duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; 27/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả này có một phần đóng góp của các linh mục và bà con giáo dân Giáo hạt Xã Đoài.

Đoàn công tác tặng hoa, quà Giáo hạt Xã Đoài

Qua đây, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn các vị linh mục, bà con giáo dân sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền trong thu hút đầu tư, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống và có thêm nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân, Linh mục Phaolo Nguyễn Văn Hiệu – Quản hạt Xã Đoài bày tỏ niềm biết ơn trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, chúc các thành viên đoàn công tác, chúc lãnh đạo tỉnh và toàn thể đồng bào mạnh khỏe, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

