Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với thành phố Vinh về rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Xây dựng, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Về phía thành phố Vinh có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các phòng, ban liên quan thuộc thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác khảo sát công tác chỉnh trang khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh phục vụ mùa du lịch biển 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác kiểm tra hệ thống tắm tráng miễn phí dọc bãi tắm Cửa Lò

Hệ thống tắm tráng miễn phí dọc bãi tắm Cửa Lò đã được lắp đặt phục vụ mùa du lịch biển 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và các đồng chí trong đoàn công tác trao đổi với người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh

… và trao đổi với cán bộ trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh

Trước khi làm với lãnh đạo thành phố Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đi khảo sát công tác chỉnh trang khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh phục vụ mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2025 và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2025 và các phương án sắp xếp ĐVHC của thành phố

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho biết: Quý I/2025, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm ước đạt 9,25%. Tổng thu ngân sách ước thực hiện là 2.200 tỷ đồng, đạt 70% KH Tỉnh giao, 33% KH Thành phố và tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.633 tỷ đồng, đạt 96% KH Tỉnh giao, 32% KH Thành phố và tăng 11% so với cùng kỳ; thu thường xuyên ước đạt 567 tỷ đồng, bằng 39% KH Tỉnh giao, 36% KH Thành phố và tăng 20% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 569 tỷ đồng, bằng 21,2% KH Tỉnh giao, 10,2% KH Thành phố và bằng 95,1% so với cùng kỳ.

Về giải ngân vốn đầu tư công: Quý I/2025, giải ngân đầu tư nguồn ngân sách Thành phố ước thực hiện 80.899/3.605,368 tỷ đồng, bằng 2,24%; giải ngân nguồn ngân sách Trung ương, Tỉnh 5,1/183 tỷ đồng, bằng 2,82%, trong đó nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 685/941 triệu đồng, bằng 72,79%.

Các hoạt động văn hóa – xã hội được triển khai đồng bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo…

Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. UBND Thành phố dự kiến các phương án bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ công chức, viên chức có mặt tại các ĐVHC cấp xã trước sắp xếp. Số lượng cán bộ công chức, viên chức cấp huyện được bố trí xuống làm việc tại ĐVHC cấp xã mới. Đối với phương án và lộ trình giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp ĐVHC, Thành phố sẽ căn cứ vào các quy định của Trung ương, của tỉnh để hướng dẫn, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp ĐVHC đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Vinh kiến nghị Trung ương sớm có các quy định hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình sáp nhập ĐVHC cấp xã. Đồng thời đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt phương án ĐVHC đảm bảo số lượng để ổn định khi thực hiện dịch vụ công. Bảo đảm chế độ cho cán bộ bị ảnh hưởng (hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển việc). Hỗ trợ đào tạo cán bộ sau sáp nhập, nhất là về quản lý đô thị và chuyển đổi số và cho phép linh hoạt hợp đồng lao động với vị trí đặc thù (y tế, giáo dục) để tránh thiếu hụt nhân lực. Về tài sản công và hạ tầng: Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, chuyển đổi trụ sở cũ thành trung tâm dịch vụ công cộng (thư viện, nhà văn hóa). Ưu tiên sử dụng ngân sách từ đấu giá đất để đầu tư hạ tầng trọng điểm. Về quản lý địa giới và dịch vụ công: Đảm bảo không gián đoạn dịch vụ; duy trì các điểm tiếp nhận hồ sơ lưu động tại khu vực xa trung tâm. Áp dụng công nghệ số để giảm tải thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng hướng dẫn thêm về việc sáp nhập ĐVHC trên địa bàn thành phố

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ công tác và đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá thực trạng và cho ý kiến đối với các phương án sắp xếp ĐVHC của thành phố theo hướng khoa học, hiệu quả; phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công; phương án đặt trụ sở ĐVHC mới và các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp… Các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Vinh trong quý I/2025, nhất là trong thu ngân sách, công tác cải cách hành chính…; đồng thời đề nghị UBND thành phố tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất 2025, công tác đấu giá quyền sử dụng đất,…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Tổ trưởng Tổ công tác số 1 phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Tổ trưởng Tổ công tác số 1 ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh, đã đạt được một số điểm nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như công tác sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố Vinh. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần phải quan tâm khắc phục trong thời gian tới về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu thành phố Vinh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chủ động quán triệt và tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nghiên cứu phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã một cách khoa học đảm bảo đúng tiêu chí về diện tích, dân số, đáp ứng yêu cầu giảm 50% ĐVHC cấp xã trên địa bàn; tối ưu về sắp xếp các ĐVHC trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng định hướng của Trung ương và tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng tốt nhất cho đời sống của Nhân dân, thuận lợi cho sản xuất phát triển kinh tế và công tác quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân của chính quyền. Khi có quy định chính thức của Trung ương và tỉnh về tiêu chuẩn, tiêu chí thì hoàn thiện phương án để trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu.

Thành phố xây dựng phương án về tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, giảm theo lộ trình quy định. Rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc quản lý xây dựng đầu tư công, điều hành ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách xã hội ổn định không gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức ĐVHC, nhất là tăng cường tính chủ động phối hợp trong việc giải quyết công việc cụ thể. Tiếp tục thực hiện chủ đề cải cách hành chính năm 2025 “Quyết liệt, kịp thời, kỷ cương, gương mẫu, đi đầu - lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo ”;…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan kịp thời triển khai hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi có quy định về tiêu chí cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương. Sớm ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

