Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc tại huyện Quế Phong về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2025

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quế Phong đã trình bày các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện; phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính; phương án sắp xếp sử dụng tài sản công, phương án đặt trụ sở đơn vị hành chính mới và các đơn vị sự nghiệp sau khi sắp xếp.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Cao Minh Tú báo cáo các phương án dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính

Về tình hình kinh tế - xã hội, trong quý I, UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025 với trọng tâm điều hành triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, chương trình thực hiện đến các cấp, ngành, đơn vị; xây dựng kịch bản tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực để chủ động, thống nhất ý chí và hành động trong điều hành thực hiện.

Vụ Xuân năm 2025, toàn huyện đã tiến hành gieo trồng được 2.697,04/2.650,9 ha, tăng 1,74% so với cùng kỳ và vượt 1,77% so với kế hoạch. Tổng đàn chăn nuôi phát triển ổn định, tiếp tục gia tăng về quy mô tổng đàn. Huyện đã trồng mới 267 ha rừng (26,7% kế hoạch), tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ và môi trường đầu tư kinh doanh được duy trì ổn định.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đảm bảo cho Nhân dân vui xuân đón tết Ất Tỵ an toàn, đầm ấm. Trong quý I/2025, huyện đã hoàn thành 143 căn nhà (39 căn xây mới và 104 căn sửa chữa, đang tiếp tục thực hiện xây dựng 104 căn (31 căn xây mới và 74 căn sửa chữa) cho 247 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. An ninh biên giới được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Triển khai thành công công tác giao, nhận quân năm 2025 đảm bảo an toàn, đủ quân số và chất lượng.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2025 đạt 265,044/1.037,78 tỷ đồng, đạt 25,54% so với dự toán năm 2025. Tổng chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm bao gồm cả chi các chương trình mục tiêu được cấp trên bổ sung trong năm và các chính sách được quản lý theo đối tượng thực hiện đạt 552,926/1.037,78 tỷ đồng, đạt 53,28% dự toán được giao.

Tính đến ngày 31/03/2025, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã làm thủ tục giải ngân vốn đầu tư với số vốn là 19.250/195.035 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 9,87%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh xem xét cơ chế đặc

thù đối với vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện để xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và công tác phục vụ người dân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép tạm ứng vốn đối với các dự án thuộc các Chương trình MTQG nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn về tài chính cho các đơn vị thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư. UBND tỉnh xem xét có cơ chế cho huyện Quế Phong vận dụng vật liệu tại chỗ để phục vụ các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng góp ý vào các phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

Bí thư Huyện ủy Trương Minh Cương phát biểu

Tham gia góp ý tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác đã góp ý vào phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, dự kiến tên gọi các đơn vị sau sắp xếp. Bên cạnh đó, các thành viên Tổ công tác cũng đề nghị huyện cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ dự kiến sẽ bố trí tại các xã sau sắp xếp; quan tâm công cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính và chuyển đổi số. Huyện cần đề ra các nhiệm vụ trọng tâm theo từng quý để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức…

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Tổ trưởng Tổ công tác số 1 bày tỏ vui mừng khi huyện Quế Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ. Huyện đã bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đảm bảo. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi, cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của công dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, huyện đã chủ động trong xây dựng các phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính; đã chủ động làm việc với các địa phương để giải quyết vấn đề xâm canh, xâm cư; chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình MTQG còn chậm; việc giải quyết các chính sách tái định cư tại dự án Thủy điện Hủa Na vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn để cơ sở chủ động triển khai thực hiện đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, đúng quy định. Bên cạnh đó quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn phương án sắp xếp, sử dụng tài sản công; phương án đặt trụ sở đơn vị hành chính mới và các đơn vị sự nghiệp sau khi sắp xếp và hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Sở Nội vụ hướng dẫn huyện xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi có quy định về tiêu chí cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương. Hướng dẫn địa phương xây dựng Phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, các trung tâm dịch vụ công đảm bảo phù hợp theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Quế Phong cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; chuẩn bị các điều kiện để bỏ chính quyền các cấp huyện. Quán triệt tinh thần nội dung Kết luận số 137-KL/TW về Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc xây dựng phương án phải đảm bảo sát dân và gần gũi với dân; đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an ninh biên biên giới; giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Huyện Quế Phong phải có phương án cụ thể về tên gọi, nơi đặt trụ sở làm việc mới sau khi tiến hành sáp nhập xã và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức. Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ; rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức.

Tổ chức rà soát các dự án đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai; hoàn thành công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành…

Huyện Quế Phong là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh với diện tích 1.895 km² với, có 5 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Kinh, Khơ Mú, H'Mông, Thổ). Toàn huyện Quế Phong hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã (12 xã và 1 thị trấn). Hầu hết các xã của huyện là xã vùng cao, trong đó có các xã đặc biệt xa cách, khó khăn như Tri Lễ, Cắm Muộn, Thông Thụ...

