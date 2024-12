Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên Nhân dân cách mạng Lào

Tiếp đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao

Trong không khí đón tiếp nồng hậu, thân tình, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác một số nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực và khá toàn diện trên các ngành, lĩnh vực; năm 2024 dự kiến hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, vượt 49,3% dự toán, vượt 10,4% so với năm 2023, là năm thứ 3 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng và tiệm cận chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, trong 2 năm liên tiếp 2022, 2023 đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất của cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định trong thời gian qua, quan hệ của tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào ngày càng được tăng cường, mở rộng và có những kết quả tốt đẹp

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động hỗ trợ, kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm được quan tâm; năm 2024, đã giải quyết việc làm cho khoảng 48,5 ngàn người. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động. Toàn tỉnh đã hoàn thành được 9.772 nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa trên 727 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, chú trọng, trong đó có công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Những kết quả tích cực này có sự đóng góp lớn của lực lượng đoàn viên thanh niên

Điểm lại một số nét nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung giữa hai nước Việt - Lào, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh chung đường biên giới với nước bạn Lào trong những năm qua không ngừng được vun đắp. Trong những năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn phát huy truyền thống và kế thừa thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đã dày công xây dựng, các hoạt động giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hiện tỉnh Nghệ An đang đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ BHXH cho bệnh nhân Lào khi sang Nghệ An chữa bệnh. Trong hai năm học vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 đã tiếp nhận 61 học sinh sang theo học phổ thông. Thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay trong thời gian qua đã luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tại Nghệ An sẽ đạt những kết quả tích cực. Đồng thời chúc cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung cũng như giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đồng chí Mon Xay Mua Xiong - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào phát biểu

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Mon Xay Mua Xiong - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm của tỉnh Nghệ An thời gian qua đã ban hành các chính sách hỗ trợ dành cho nhân dân các tỉnh chung đường biên giới của Lào trong việc khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, xây dựng bản làng không có ma túy, giữ vững an ninh biên giới hai đất nước…

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm

Các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn