Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay cũng chính là ngày khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các em tân sinh viên có một khởi đầu mới tốt đẹp cho hành trình khám phá và chinh phục tri thức với nhiều thách thức và cơ hội mới trong cột mốc quan trọng sự nghiệp của mình.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An với bề dày lịch sử 64 năm xây dựng, phát triển cùng các thành tích đạt được trong lĩnh vực đào tạo giáo viên các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước CHDCND Lào và bồi dưỡng đội ngũ quản lý các Trường mầm non và phổ thông của tỉnh Nghệ An. Nhà trường đã luôn chủ động đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, tuyển sinh, giảng dạy và học tập, chủ động mở rộng cấp học từ đào tạo hệ cao đẳng chính quy và trung cấp nghề sang một phần giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển Nhà trường trong tình hình mới, đáp ứng những yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần quyết tâm, vượt khó của thầy cô, người lao động và học sinh, sinh viên Nhà trường đã cùng đồng lòng, chung sức nỗ lực trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, của Tỉnh giao phó.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của Nhà trường tiếp tục biến khó khăn, thách thức thành cơ hội và động lực, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý tốt, dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra; đồng thời, luôn là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ đột phá về đào tạo nguồn nhân lực trong sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà, góp phần đổi mới giáo dục - đào tạo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và lời tri ân tới đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động của Nhà trường.

Tỉnh Nghệ An thời gian qua rất coi công tác đào tạo nguồn nhân lực và xem đây là một trong trong ba nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhờ đó đã đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài, tạo được việc làm cho khoảng 47.000 lao động trên địa bàn.

Qua theo dõi hoạt động của nhà trường, với 63 năm xây dựng và phát triển vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đang tiến tới trở thành trường đào tạo nghề có chất lượng trong cả nước. Điểm mạnh của Trường là nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực hành áp dụng vào thực tiễn; đào tạo giáo viên dạy nghề, kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đạt được đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua

Nhà trường cũng đã kết hợp với các khu công nghiệp, các doanh nghiệp để từ đó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và từng bước khẳng định tiềm năng của lợi thế của tỉnh về nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong thời gian tới, tỉnh đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xác định xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm giáo dục và đào tạo của vùng Bắc Trung bộ. Đồng chí mong muốn Nhà trường nghiên cứu các chủ trương, chính sách để xây dựng các chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý, hàng năm thực hiện có hiệu quả; quan tâm và phát triển điểm mạnh truyền thống của Nhà trường, đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế; đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động; đổi mới phương pháp đào tạo; quan tâm mở rộng đào tạo thêm các ngành nghề gắn với chất lượng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiếp tục tu dưỡng, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp; là người truyền cảm hứng trong học tập, lao động cho tất cả sinh viên, học sinh của Nhà trường; luôn đoàn kết, cộng sự, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

