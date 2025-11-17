Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Hà Quang Trung làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hà Quang Trung - tân Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu

Ngày 17-11, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 2524 của Ban Bí thư, quyết định ông Hà Quang Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó ngày 16-11, Tỉnh ủy Điện Biên công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Lương - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Quang Trung - Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu

Ông Hà Quang Trung (49 tuổi), quê ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ thạc sĩ kinh doanh và quản lý.

Trước khi được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vào tháng 10-2025, ông Trung từng làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài Chính, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ