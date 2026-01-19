Philippines phát hiện mỏ khí mới, đủ cấp điện cho hàng triệu hộ dân

Giếng khí đốt Malampaya East 1 - Ảnh: INQUIRER

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 19-1 cho biết khí tự nhiên và condensate đã được phát hiện tại một giếng khoan nằm gần mỏ khí Malampaya, ngoài khơi đảo Palawan, Hãng thông tấn Reuters đưa tin. Đây là phát hiện khí tự nhiên đầu tiên của Philippines sau hơn một thập kỷ.

Giếng khoan, mang tên Malampaya East One (MAE-1), được ước tính chứa khoảng 2,8 tỉ m³ khí tự nhiên, có khả năng sản xuất gần 14 tỉ kWh điện mỗi năm, theo Tổng thống Marcos.

"Các kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng khí đạt lưu lượng 1,7 triệu m³/ngày. Điều này cho thấy giếng có tiềm năng khai thác còn lớn hơn nữa trong tương lai, khẳng định đây là nguồn tài nguyên có năng suất cao, tương đương với các giếng Malampaya ban đầu", ông Marcos chia sẻ trên Facebook.

"MAE-1 có thể cung cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, 9.500 tòa nhà, hoặc gần 200.000 trường học trong một năm", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Giếng MAE-1 nằm cách dự án khí - điện Malampaya khoảng 5km về phía đông. Malampaya hiện là nguồn khí tự nhiên nội địa duy nhất của Philippines, đồng thời các hoạt động thăm dò cũng đang được tiến hành tại những khu vực triển vọng lân cận trong cùng lô khai thác.

Philippines - quốc gia khoảng 110 triệu dân và sở hữu hệ thống điện phụ thuộc than đá nhiều nhất Đông Nam Á - đang nỗ lực đẩy mạnh sử dụng khí đốt và năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

"Bên cạnh khí tự nhiên, phát hiện lần này còn bao gồm condensate, một loại nhiên liệu lỏng có giá trị cao. Những nguồn tài nguyên bổ sung này có thể giúp chính phủ hỗ trợ nỗ lực ổn định nguồn cung điện", ông Marcos cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh toàn bộ chiến dịch khoan do các kỹ sư Philippines thực hiện và đã hoàn tất mà không xảy ra tai nạn hay sự cố môi trường.

Phát hiện MAE-1 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng của Philippines, trong bối cảnh mỏ Malampaya - hiện cung cấp khoảng 40% điện năng cho đảo Luzon, khu vực đông dân và là trung tâm kinh tế của cả nước - được dự báo sẽ cạn kiệt trong vài năm tới.

Philippines hiện có chi phí năng lượng thuộc nhóm cao nhất khu vực và thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện, trong khi hơn một nửa sản lượng điện vẫn phụ thuộc vào than đá nhập khẩu, gây áp lực lớn về chi phí và môi trường.

Trong bối cảnh đó, Philippines đã mở cửa cho nhập khẩu LNG, nhằm bảo đảm các nhà máy điện khí hiện hữu tiếp tục vận hành ổn định trong những năm tới.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn