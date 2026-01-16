Philippines nới lỏng chính sách thị thực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc

Khách du lịch tham quan dòng sông dưới lòng đất tại Công viên quốc gia Sông ngầm Puerto Princesa trên đảo Palawan của Philippines. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines tại Manila, chính sách miễn thị thực này áp dụng cho khách Trung Quốc đến Philippines với mục đích du lịch và công tác. Tuy nhiên, chương trình chỉ giới hạn đối với những người nhập cảnh qua sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại vùng đô thị Manila và sân bay quốc tế Mactan-Cebu tại Cebu.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết chính sách mới phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời tăng cường giao lưu giữa người dân Philippines và Trung Quốc. Thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực không được gia hạn cũng như không được chuyển đổi sang các loại thị thực khác.

Chính sách miễn thị thực sẽ có hiệu lực trong vòng một năm và sẽ được xem xét lại trước khi hết hạn vào năm 2027. Trước khi có quyết định này, công dân Trung Quốc chỉ được lưu trú tối đa 7 ngày tại Philippines nếu có vé khứ hồi và sở hữu thị thực hợp lệ của Australia, Mỹ, Canada, Nhật Bản hoặc các nước thuộc khu vực Schengen.

Du lịch là một trong những động lực kinh tế quan trọng của Philippines, song nước này vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn lượng khách quốc tế như trước đại dịch. Theo Bộ Du lịch Philippines, khách Trung Quốc trong thời gian qua bị ảnh hưởng bởi những gián đoạn về thị thực, lo ngại an ninh và số chuyến bay hạn chế, hiện mới chỉ đạt khoảng 45% so với mức trước đại dịch.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Philippines (PIA) cho thấy đến ngày 20/12/2025, Philippines ghi nhận 5,6 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn mức 5,9 triệu lượt của cả năm 2024. Trong số này, Trung Quốc đóng góp 262.144 lượt khách trong năm 2025, xếp thứ sáu trong các thị trường nguồn, sau Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada.

Chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã cam kết đơn giản hóa thủ tục thị thực và tăng khả năng tiếp cận của Philippines đối với du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, một trong những thị trường có lượng khách du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới. Tháng 11/2025, Philippines đã tái triển khai hệ thống thị thực điện tử nhằm khôi phục niềm tin và tạo thuận lợi cho du khách Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hiệu quả thu hút của chính sách miễn thị thực vẫn còn là dấu hỏi, trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông. Bên cạnh đó, tại Philippines cũng tồn tại những lo ngại liên quan đến việc một số công dân Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trái phép.

Tác giả: Hải Trần

Nguồn tin: baotintuc.vn