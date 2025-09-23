Phi công Việt được bạn trai cầu hôn ngay trong buồng lái trực thăng

Your browser does not support the video tag.

Màn cầu hôn trên trời cao của cơ phó dành cho cô gái Việt ở Mỹ Trong khoang lái trực thăng, Hải Anh không khỏi bất ngờ khi được bạn trai Miguel trao nhẫn cầu hôn.

Chiều 16/11/2024, trên chuyến bay trực thăng vòng quanh thành phố Fort Pierce (bang Florida, Mỹ), Hải Anh bất ngờ trở thành nhân vật chính của một màn cầu hôn lãng mạn như phim.

Khi máy bay lướt qua một hòn đảo nhỏ, cơ phó Miguel - mang hai dòng máu Colombia - Italy, cũng là bạn trai của cô - bất ngờ chỉ xuống bãi cát. Trước mắt Hải Anh hiện ra dòng chữ lớn "Marry Me" (Tạm dịch: Làm vợ anh nhé) do 2 người bạn của Miguel chuẩn bị.

Trong khoảnh khắc kinh ngạc, cô quay sang thì thấy anh rút chiếc nhẫn, cầu hôn ngay trong buồng lái.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi rối loạn, không thể diễn tả bằng lời vì quá bất ngờ", Hải Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo cô, màn cầu hôn này được Miguel âm thầm chuẩn bị suốt một tháng. Anh không chỉ gọi điện xin phép mẹ Hải Anh, mà còn cẩn thận viết một bức thư bằng tiếng Việt nhờ bạn bè dịch giúp để bày tỏ tình cảm.

Đoạn video ghi lại giây phút đặc biệt nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Hải Anh, quê Nam Định, sang Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 2016 khi mới 13 tuổi. Đến 19 tuổi, cô chuyển đến Florida học phi công. Chính tại đây, cô gặp Miguel - lúc đó vừa tốt nghiệp và bắt đầu công việc giảng dạy bay.

Mối nhân duyên bắt đầu từ một người bạn chung, cũng là bạn cùng phòng của Hải Anh. Sau vài lần đi chơi nhóm, cả hai trở nên thân thiết và Miguel chủ động ngỏ lời hẹn hò.

"Tôi khá độc lập và cứng rắn, nhiều việc phải tự xoay sở một mình. Nhưng từ khi gặp anh ấy, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn, có người thấu hiểu và sẻ chia, từ chuyện học hành cho đến công việc thường ngày", Hải Anh kể.

Hải Anh và Miguel trong các chuyến du lịch và sự kiện tham gia cùng nhau.

Trong mắt cô, Miguel đặc biệt ở sự bình tĩnh và kiên định. "Trong mọi hoàn cảnh, anh ấy luôn là người ủng hộ tôi nhiều nhất, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý mọi chuyện", cô nói.

Gần một năm sau màn cầu hôn đáng nhớ, tình yêu của họ bước sang giai đoạn mới. Hải Anh cho biết cả hai đã có nhiều chuyến du lịch cùng nhau, nhờ đó mà mối quan hệ trở nên gần gũi và gắn kết hơn.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới ở Việt Nam, nhưng vẫn chưa chọn được địa điểm. Hy vọng Tết 2026 sẽ là dịp để vừa về nước đón Tết, vừa chuẩn bị cho lễ cưới", Hải Anh chia sẻ.

Cô mong rằng hôn lễ không chỉ là ngày trọng đại của hai người, mà còn là dịp để gia đình Miguel có cơ hội trải nghiệm văn hóa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn