Màn cầu hôn khiến cả cõi mạng rưng rưng: Nhẫn cưới cả đời chỉ mua được 1 chiếc - "chồng người ta" xịn quá xịn!

Chuyện tình cảm của streamer Nắng (tên thật là Đàm Thanh Huyền, SN 1998, quê Bắc Ninh) và anh người yêu tên H. (làm IT) rất được ngưỡng mộ. Bởi câu chuyện tình của cả hai quá đẹp: Anh chàng thích thầm 1 cô gái suốt 7 năm, tỏ tình 9 lần đều bị từ chối, thậm chí còn nhìn cô gái có người yêu. Đến khi Nắng bị ung thư, H. vẫn luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô.

Mới đây, cộng đồng mạng đã mừng thay khi cặp đôi này đã có cái kết viên mãn khi Nắng đã chính thức được cầu hôn.

"Em có chồng rồi mấy chị ơi. Người mà thích mình 7 năm, bên mình lúc điều trị ung thư, truyền hoá chất, đầu trọc lóc. Cuối cùng cũng đã cầu hôn mình rồi. Mình đã 1 nghìn lần tưởng tượng đến cảnh này, nhưng đến lúc này thì mới xúc động" - cô nàng cho hay.

Streamer Nắng được cầu hôn và chính thức thành "vợ người ta".

Những điều thú vị xoay quanh màn cầu hôn của Nắng.

Nắng tâm sự cô nàng luôn lo lắng sẽ không có màn cầu hôn. Bởi ngày xưa, khi yêu nhau thì cặp đôi cứ thế mà tìm hiểu và bên nhau thôi, chứ cũng không có lời tỏ tình. Nắng nhiều lần đã phải "phím trước" và dặn H. rằng nếu không có cầu hôn thì sẽ không có đám cưới đâu.

Về màn cầu hôn thì Nắng cũng rất bất ngờ khi được cầu hôn như vậy. Hôm đó, cả hai đến quán quen và Nắng tưởng là đi làm việc, nên ăn mặc khá xuề xoà. Ai ngờ, khi đến tầng 2, H. bất ngờ dẫn cô nàng vào phòng và cầu hôn!

Nắng chia sẻ thêm cảm xúc: "Khúc sau thì anh H. quay ra rút nhẫn cưới và cầu hôn, mình cũng tắt máy quay luôn. Một đứa thì khóc quá trời, một đứa thì mắt đỏ hoe rưng rưng: Em lấy anh nhé. Bình thường mình sẽ đùa là "không", nhưng lúc này không nhây nhây. Mình chỉ hỏi: "Anh còn nhớ 3 điều em muốn anh hứa trước khi kết hôn không?". Đọc vanh vách luôn, chắc là biết sẽ bị kiểm tra đó".

Cô nàng tiết lộ 3 điều đó là: "1. Sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với em. 2. Sẽ luôn cùng em cố gắng vì mối quan hệ này. 3. Không lừa dối em bất kể điều gì. Mình bảo sau này kể cả anh có yêu người khác, chỉ cần anh nói với em 1 câu thôi, đừng lừa dối em là được. Chỉ thế thôi, chung thuỷ là cần tự giác".

Sau đó, cặp đôi đi đăng ký kết hôn luôn ngay trong ngày.

Sau màn cầu hôn thì cặp đôi cũng rất nhanh, quyết định đi đăng ký kết hôn luôn ngay trong ngày. "Nói thật chứ bình thường nghĩ tương lai lấy chồng cũng lo lắm. Rồi nhờ pháp luật và mọi người chứng giám: Giờ em đã là vợ người ta!".

Cặp đôi dự định cuối năm 2025 sẽ cưới, và tổ chức đám cưới nhỏ bên gia đình. Cô nàng cũng tâm sự thêm về phản ứng của chồng sau khi cầu hôn thành công: "Anh biết kiểu gì cũng có ngày này rồi. Từ lần đầu gặp em thì anh đã biết em sẽ lấy anh rồi".

Một điều lãng mạn khác khi Nắng tiết lộ thêm về chiếc nhẫn cầu hôn: "Cái này là nhẫn Darry Ring chỉ bán cho đàn ông thôi, phụ nữ không mua được. Mỗi người chỉ mua được 1 lần duy nhất trong đời. Mua nhẫn này phải dùng CCCD hoặc xác nhận danh tính để đảm bảo một đời chỉ 1 chiếc dành cho 1 người. Tượng trưng cho sự chung thuỷ và cam kết suốt đời".

Cận cảnh chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt. Giá thành của chiếc nhẫn này khá đắt (lên đến trên 1.000-20.000 USD/tuỳ cặp), và phải mất thêm tiền ship từ nước ngoài về.

Nắng cũng kể thêm chi tiết thú vị là mua nhẫn này khá khó, phải đặt hàng về nên chiếc nhẫn rộng hơn tay cô nàng khá nhiều. Thế là cô nàng đã phải quấn chỉ thêm vào chiếc nhẫn cho bớt rộng.

"Mình không muốn sửa nên sẽ quấn chỉ cho nhẫn khỏi rớt. Giống như cái nhẫn này, mình cũng đã tự sửa bản thân rất nhiều để phù hợp với anh H. Kể cả khi mình gặp lại anh ấy ở tuổi 25, gu của mình đã thay đổi. Mình thích người chung thuỷ và trách nhiệm như anh. Nhưng giữa 2 con người thì vẫn luôn có rất nhiều vấn đề, nên phải tự sửa và chia sẻ để sống hợp nhau" - cô cho hay.

Chuyện tình của cặp đôi có nhiều tình tiết như trong phim.

Bên dưới bài đăng, nhiều fan đã dành lời chúc mừng cho cặp đôi. Cuối cùng, câu chuyện chàng trai yêu thầm và theo đuổi cô gái mình thích đã có cái kết siêu hạnh phúc!

Tuy nhiên, cũng có netizen thắc mắc vì sao cặp đôi vừa cầu hôn, sau đó đi đăng ký kết hôn luôn mà đã xong được. "Mình nhớ phải xin xác nhận tình trạng độc thân, làm nhiều thủ tục xong thì mới đi lấy giấy kết hôn được mà" - một netizen thắc mắc.

Sau đó, Nắng giải thích thêm: "Bọn mình đăng ký online và chuẩn bị trước cả tuần rồi. Cán bộ báo anh lên ký, nhưng anh chờ cầu hôn xong mới lên đó. Ảnh nói xong mình mới biết, vẫn xúc động như bình thường luôn" - Thế mới thấy chồng của H. đã muốn cưới vợ cỡ nào!

Trước đó, H. từng gây xúc động khi quyết định cạo đầu, luôn bên cạnh chăm sóc Nắng khi cô bị ung thư.

Trước đó, streamer Nắng được biết đến nhiều với câu chuyện mới 26 tuổi nhưng đã 2 lần mắc ung thư. Một lần vào năm 11 tuổi - bị ung thư xương nguyên phát, khiến cô mất đi chân trái và lần gần đây nhất là vào năm 2023 - u ác thứ phát ở phổi. Điều này khiến một người tích cực, lạc quan như Nắng cũng đã có lúc ý chí bị bẻ gãy. Song, nhờ sự động viên của gia đình, người thân cô dần dần tiếp nhận điều trị, tích cực hơn.

Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với Nắng, tháng 5/2024, ô bước vào ca phẫu thuật cắt một phần thùy phổi phải, bệnh ung thư thoái lui.

Trong suốt quá trình chữa bệnh, H. luôn bên cạnh Nắng. Thậm chí ở thời điểm đó, Nắng còn chưa thích H. và nhiều lần từ chối anh.

"Anh ý bảo là sau này em khỏe lại em yêu người khác cũng được, giờ cứ để anh ở bên cạnh chăm sóc em đi. Trời, nghe có thương không? Rồi anh ấy cứ giúp đỡ mình. Làm mọi thứ cho mình vui. Dần dần thì mình có tình cảm lúc nào mình cũng không biết luôn. Cũng chẳng có lần tỏ tình thứ 10, tự 2 người ngầm hiểu là người yêu của nhau", cô bạn chia sẻ về hành trình H. tán tỉnh và cả hai trở thành người yêu của nhau.

Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi!

Tác giả: Mây

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn