Màn cầu hôn “có một không hai” tại lễ tốt nghiệp đại học ở TP HCM

Ngày 31-5, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM (DHV) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân thạc sĩ, cử nhân niên khóa 2021-2025.

Tại đây, ngay sau lễ trao bằng tốt nghiệp kết thúc, hàng trăm tân cử nhân đã chứng kiến màn cầu hôn của "chú bộ đội" dành cho nữ sinh. Họ trao nhẫn và tặng nhau nụ hôn trong những tiếng: hôn đi, hôn đi.

Nữ sinh Trường ĐH Hùng Vương TP HCM được "chú bộ đội" cầu hôn tại lễ tốt nghiệp

Một đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho biết rất vui khi có màn cầu hôn tại lễ tốt nghiệp. "Cả hai đều đã trưởng thành, được trang bị kiến thức, kỹ năng để bước vào cuộc sống mới" - đại diện này nói.

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho biết lễ tốt nghiệp 2025 không chỉ là dấu mốc kết thúc một hành trình học tập, mà còn là lời khẳng định về ý chí, tri thức và khát vọng vươn lên của một thế hệ sinh viên trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Trong thời đại này, bằng cấp là quan trọng nhưng chưa đủ.

"Điều làm nên sự khác biệt là khả năng thích nghi, tư duy phản biện, tinh thần học hỏi suốt đời và sẵn sàng sẻ chia" - TS Trần Việt Anh nhấn mạnh.

Lễ tốt nghiệp năm nay không chỉ là dịp vinh danh thành quả học tập, mà còn là lời nhắn gửi về trách nhiệm công dân tri thức của mỗi tân khoa. Trường ĐH Hùng Vương TP HCM kỳ vọng những tân cử nhân hôm nay sẽ là những người tiên phong trong sáng tạo, dấn thân phụng sự xã hội và phát triển bền vững trong tương lai.

