Dùng AI làm báo cáo cẩu thả, nhiều lỗi không thể chấp nhận, Sở Công Thương bị Chủ tịch tỉnh nhắc nhở

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản số 3903/UBND-CN về việc nhắc nhở, chấn chỉnh công tác tham mưu của Sở Công Thương tỉnh này sau khi phát hiện hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong một báo cáo trình UBND tỉnh.

Trụ sở Sở Công Thương Cao Bằng

Sau khi xem xét văn bản số 4030/SCT-QLCN của Sở Công Thương Cao Bằng về báo cáo tổng hợp tình hình triển khai, kết quả đạt được và phương hướng thời gian tới, kèm theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhận định chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, bộc lộ nhiều tồn tại cả về hình thức, nội dung và phương pháp thực hiện.

Cụ thể, trong báo cáo 4030/SCT-QLCN ngày 2-12-2025 của Sở Công Thương về việc báo cáo tổng hợp tình hình phát triển khai, kết quả đạt được và phương pháp thực hiện trong thời gian tới và dự thảo kèm theo xuất hiện nhiều lỗi sai chính tả như: "mở dữ liệu" thành "mở dữ li", "ươm tạo doanh nghiệp" thành "xà tạo", "cơ hội và thách thức" thành "cơ hội và sơ thức", "Cuộc vận động" thành "cuộc đua vận đông", "27 hội nghị" bị chuyển thành "27 nghị viện" hoặc thậm chí "quốc hội 27".

Ngoài lỗi chính tả, nhiều thuật ngữ chuyên ngành trong báo cáo còn bị sử dụng sai, làm thay đổi bản chất nội dung tham mưu.

Các cụm từ như "củng cố trục giao thông vành đai biên giới" bị biến thành "cốt thép thác vành biên giới"; "xây dựng vườn ươm cây giống" thành "xây dựng cọng cây tương tự"; "nền tảng họp trực tuyến" bị chuyển thành "nền tảng trưng bày trực tuyến"; "hệ sinh thái giáo dục" thành "hệ thống giáo dục thái độ sinh học".

Nhiều thông tin pháp luật, số liệu tố tụng trong báo cáo bị sai lệch. Cụ thể, nội dung "phát hiện, xác minh, xử lý 94 vụ việc; khởi tố 51 vụ, 91 bị can" lại bị biến thành "phát hiện, xử lý xác thực 94 công việc; khởi động 51 dịch vụ, 91 thiết bị có thể", làm sai bản chất pháp lý của thông tin.

Một số tên di tích, địa danh văn hóa cũng bị viết sai, như "Bia Ma nhai Ngự chế của vua Lê Thái Tổ" thành "Bia Ma chà...", "hang Ngườm Vài" thành "hang Ngườm Một số", gây sai lệch thông tin lịch sử, văn hóa.

Ngoài ra, báo cáo còn sai tên nhiệm vụ khoa học, chương trình, đề tài, khi nhiệm vụ "Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất giống dẻ Trùng Khánh..." bị diễn đạt thành "giống bạch dương, mở rộng mô cây mã độc Trùng Khánh...", làm sai hoàn toàn đối tượng nghiên cứu và mục tiêu nhiệm vụ

UBND tỉnh Cao Bằng nhận định qua tổng hợp cho thấy nhiều lỗi trong báo cáo mang đặc điểm của việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo văn bản nhưng không được kiểm soát và thẩm định bởi cán bộ chuyên môn, vi phạm nguyên tắc quản lý và sử dụng AI theo Khung AI tin cậy đã được ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương tổ chức rà soát, làm rõ từng lỗi sai, xác định nguyên nhân, chấn chỉnh toàn diện công tác tham mưu; đồng thời siết chặt quy trình sử dụng AI, bảo đảm mọi nội dung do AI hỗ trợ tạo ra phải được kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm trước khi sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở xem đây là bài học nghiêm túc về kỷ luật tham mưu và kỷ luật sử dụng công cụ số trong cơ quan hành chính nhà nước, không để tái diễn các sai sót tương tự trong thời gian tới.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động