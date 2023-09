Phạt tiền 350.000 đồng đối với thầy giáo cầm thuốc lá vô tình khiến 10 học sinh bị bỏng

Học sinh bị bỏng do bóng bay nổ. Ảnh: NDCC

Ngày 7/9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Định cùng chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Trường Tiểu học Yên Phú. Qua đó, ban giám hiệu nhà trường xác định thầy giáo L.H.C hút thuốc và sau đó gây ra vụ nổ. Trong vụ việc này, thầy C không cố ý, do đó nhà trường đã thống nhất yêu cầu thầy C rút kinh nghiệm và thầy đã cam kết không tái phạm.

“Thầy C hút thuốc lá trong khu vực trường học là sai. Căn cứ các quy định của pháp luật, thầy C. sẽ bị xử phạt hành chính, mức tiền phạt giao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Trường đề nghị mức phạt 350.000 đồng và việc xử phạt sẽ được chính quyền địa phương ra quyết định”, Phòng GD&ĐT Yên Định thông tin.

Hiệu trưởng Tiểu học Yên Phú cho biết, hành vi hút thuốc lá trong trường của nam giáo viên là phản cảm, vi phạm quy định nhà nước và nội quy nhà trường.

Ngoài ra Ban giám hiệu nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội quy, quy chế; để xảy ra lộn xộn cuối buổi lễ khai giảng, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Thầy C hơn 50 tuổi, có hơn 30 năm giảng dạy tại trường. Khi xảy ra sự việc, bản thân thầy giáo cũng bị bỏng ở tay và phải bôi thuốc ở nhà.

Thông tin ban đầu, trường Tiểu học Yên Phú tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào 7h30 đến 8h30 ngày 5/9. Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trang trí sân khấu trang trọng, đẹp mắt, trong đó có chuẩn bị hai chùm bóng bay để hai bên cánh gà. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa.

Cuối buổi lễ, các học sinh đi về lớp, học tiết đầu tiên của năm học mới thì một số học sinh và phụ huynh có lên khán đài để lấy bóng. Cùng lúc đó, thầy L.H.C đi qua trên tay cầm điếu thuốc lá không may quệt phải làm bóng bay phát nổ. Vụ nổ khiến 10 học sinh bị bỏng.

Nhận thông báo về vụ việc, Phòng GD&ĐT huyện Yên Định đã trực tiếp gặp gỡ Hiệu trưởng nhà trường, các bậc phụ huynh, các học sinh và lãnh đạo xã Yên Phú để trao đổi, tìm hiểu và xác minh thông tin liên quan.

Tác giả: Minh Trang (tổng hợp)

Nguồn tin: baophapluat.vn