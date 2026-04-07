Phát hiện người đàn ông nằm úp mặt chết trên nền gạch trong căn phòng trọ

Ngày 6-4, thông tin từ Công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trong căn phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, một người bạn của anh Nguyễn Phạm Nhựt T. (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, tỉnh Đồng Tháp) gọi điện thoại cho anh T. nhiều lần để đi làm nhưng không được.

Sau đó người này đã nhờ người tới phòng trọ của anh T. trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp để tìm kiếm.

Khi tới khu trọ, người dân thấy cửa phòng trọ không khóa, khi vào kiểm tra phát hiện anh T. nằm úp mặt xuống nền gạch và đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra vụ việc.

Được biết anh T. đang làm nhân viên của một công ty trên địa bàn phường Đạo Thạnh, anh sống một mình trong căn phòng trọ trên.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ