Khoảnh khắc sinh tử: Bác sĩ trẻ ép tim giữa quán cà phê, cứu người đàn ông trong “phút vàng”

Đang ngồi tại một quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội), người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ mất ý thức, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Nhờ phản xạ nhanh và hơn 5 phút ép tim liên tục của một bác sĩ trẻ có mặt tại hiện trường, bệnh nhân đã được kéo trở lại từ ranh giới sinh tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h34 ngày 3/4 và được ghi lại trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Người trực tiếp cấp cứu là bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội. Khi vừa vào quán gọi nước, nghe tiếng kêu cứu, anh lập tức chạy tới hỗ trợ nạn nhân.

Tại thời điểm tiếp cận, bệnh nhân đã mất ý thức, thở yếu, mạch cảnh còn nhưng rất yếu. Bác sĩ Dũng nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu ban đầu như đảm bảo đường thở, đặt tư thế an toàn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một phút, tình trạng chuyển xấu, bệnh nhân ngừng tuần hoàn.

Xác định đây là ca cấp cứu khẩn cấp, anh lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn 5 phút kiên trì, bệnh nhân dần có mạch trở lại và tự thở. Khi xe cấp cứu tới nơi, anh bàn giao bệnh nhân cho ê-kíp y tế để tiếp tục điều trị.

Theo gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chia sẻ sau sự việc với ZNews, bác sĩ Dũng cho biết trong lúc cấp cứu, anh chỉ tập trung duy nhất vào việc duy trì sự sống cho bệnh nhân đến khi kiệt sức. Anh cũng mong muốn kỹ năng ép tim sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đồng, bởi với các ca ngừng tuần hoàn ngoại viện, can thiệp kịp thời có thể quyết định cơ hội sống vốn rất mong manh.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: NVCC.

Theo VnExpress, bác sĩ Dũng cho biết, ngừng tuần hoàn ngoại viện có tỷ lệ tử vong trên 90% nếu không được cấp cứu kịp thời. "Giờ vàng" để can thiệp là trong 5 phút đầu, càng sớm càng tốt. Sau mốc này, người bệnh dễ bị tổn thương não và tim, có thể để lại di chứng như liệt, mất ý thức, suy giảm trí nhớ; sau khoảng 10 phút, nguy cơ tử vong tăng rất cao.

Từ thực tế đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, nhằm tăng cơ hội sống cho người gặp nạn. Hiện nhiều bệnh viện đã tổ chức các khóa đào tạo, người dân có thể theo dõi kênh chính thống để đăng ký tham gia.

"Lần này tôi may mắn giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch. Hy vọng nhiều người có thể nắm được kỹ năng này để cứu người thân và cộng đồng trong tình huống khẩn cấp", anh chia sẻ với VnExpress.

Được nhiều người biết đến khi đoạn video cứu người lan truyền trên mạng xã hội, bác sĩ Dũng cho biết anh cảm thấy vui và tự hào vì hành động nhỏ có thể lan tỏa điều tích cực.

Anh cũng đánh giá cao sự có mặt kịp thời của đội cấp cứu. Khi biết bệnh nhân qua cơn nguy kịch, anh "vui như lúc đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng", xem đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Tác gủa: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn