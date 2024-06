Phát hiện loài sinh vật lạ chưa từng thấy trong hang động ở Phong Nha

Loài sinh vật lạ được nhóm thám hiểm của Công ty TNHH Jungle Boss phát hiện trong hang Hùng, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: NGUYỄN VĂN ÚY

Ngày 16-6, ông Lê Lưu Dũng, giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss (Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết nhóm thám hiểm của công ty này vừa phát hiện một loài sinh vật lạ trong hang Hùng, một hang động nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh loài sinh vật lạ chưa từng thấy trong hang động ở Phong Nha

"Chúng tôi đã gửi hình ảnh của sinh vật này lên các nhóm thám hiểm hang động chuyên nghiệp nhưng chưa ai từng thấy. Có thể đây là một loài sinh vật mới ở vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và cần có sự nghiên cứu chuyên sâu hơn", ông Dũng nói.

Theo nhóm thám hiểm, loài sinh vật này được phát hiện mọc rải rác trên bề mặt thạch nhũ trong hang Hùng, cách cửa hang khoảng 300 mét.

Cận cảnh loài sinh vật lạ vừa được phát hiện trong hang Hùng - Ảnh: NGUYỄN VĂN ÚY

Quan sát bằng mắt thường, loài sinh vật này có thân chính màu trắng đục, gồm nhiều nhánh chẻ ra từ gốc giống với loài sao biển. Các nhánh chĩa ra nhiều phía với chiều dài khoảng vài centimet.

Bên trên là phần thân phụ gồm nhiều sợi tua cao khoảng một gang tay. Sợi tua này có màu trắng và có thể co giãn.

Trong khoảng diện tích lòng hang vài chục mét vuông, nhóm thám hiểm tìm thấy được khoảng 40-50 sinh vật loại này mọc rải rác.

Đặc biệt, khu vực vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều hang động, nhưng nhóm thám hiểm chỉ phát hiện loài sinh vật này ở duy nhất trong hang Hùng.

Ông Nguyễn Văn Long, chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, cho biết mình cũng chưa từng nhìn thấy loài sinh vật này. "Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh loài sinh vật này đến các chuyên gia đầu ngành về sinh vật để tham khảo ý kiến", ông Long cho hay.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ