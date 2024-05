Tương lai nào cho 7 con hổ hoang dã nuôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng?

Con hổ đực lớn nhất trong 7 con hổ đang được nuôi tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 14-5, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận đơn vị này đang bắt đầu triển khai các thủ tục để xây dựng khu nuôi bán tự nhiên cho 7 con hổ được đưa vào từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) hai năm trước.

Theo ông Phạm Kim Vương, phụ trách phòng cứu hộ động vật thuộc trung tâm này, hiện 7 con hổ đã bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Con lớn nhất đã nặng khoảng 160kg, chiều dài trên 1,5m. Những con còn lại nặng khoảng 120kg.

Hổ đã quen với hơi người

Sau năm đầu tiên hổ còn nhút nhát, nay cả 7 con hổ đều khá quen hơi người. "Trước đây khi có người lạ, thậm chí kể cả người của trung tâm đến gần thì hổ hoặc gầm gừ phòng vệ, hoặc bỏ chạy. Nhưng nay những con hổ này thấy người đến đã điềm tĩnh hơn. Thậm chí, chúng tôi có thể chạm nhẹ vào đầu hổ", nhân viên cứu hộ ở đây nói.

Sau hai năm nuôi dưỡng, hổ đã bắt đầu trưởng thành - Ảnh: QUỐC NAM

Mỗi ngày những con hổ này đều được cán bộ trung tâm cho ăn hai bữa, gồm thịt bò, lợn, gà hoặc thỏ. Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai xây dựng khu chuồng nuôi mới lớn hơn khu chuồng nuôi khi mới tiếp nhận, để phù hợp với kích thước cũng như sinh hoạt của hổ.

7 con hổ được nuôi nhốt ở 3 khu vực chuồng riêng biệt, bố trí theo hình tam giác. Mỗi khu rộng hơn 100m2, chia ra mỗi chuồng rộng 26m2.

Các chuồng nuôi xây kiên cố, có lưới thép, lợp tôn cách nhiệt, kết hợp nền bê tông và nền đất tự nhiên, có bể nước cho hổ tắm và kệ nằm.

Đưa hổ vào khu bán hoang dã

7 con hổ này là giống hổ Đông Dương. Đây là vật chứng của vụ án hình sự do Công an Nghệ An phát hiện vào tháng 8-2021.

Sau đó, cả 7 con hổ được đưa về Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc. Đến tháng 3-2022 mới bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đưa về nuôi dưỡng.

Hiện 7 con hổ đang được nuôi trong những chuồng riêng biệt, mỗi chuồng rộng 26 mét vuông - Ảnh: QUỐC NAM

Khi Công an Nghệ An phát hiện mỗi con chỉ nặng vài ký. Nhưng khi bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mỗi con hổ nặng khoảng 50 - 60kg.

Vì là giống hổ tự nhiên, nên ngay khi đưa vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị cứu hộ ở đây đã xây dựng phương án lâu dài cho hổ ra nuôi ở môi trường bán hoang dã để hổ phát triển.

Một khu vực rừng ở ngay sát hệ thống chuồng nuôi hiện tại rộng đến 5.000m2 được thiết kế như khu vực để hổ trở về với môi trường sống quen thuộc.

Trong khu bán hoang dã này, phần không gian của mỗi con hổ sẽ được chia đều và có hàng rào thép ngăn với khu vực của con khác cũng như ngăn với bên ngoài.

Khu vực của mỗi con đều được xây hồ nước, hệ thống cây xanh tự nhiên cũng như không gian để hổ đi lại.

Khu vực rừng tự nhiên ngay trước chuồng nuôi hổ hiện tại đang được triển khai để xây dựng thành khu nuôi bán hoang dã cho hổ - Ảnh: QUỐC NAM

Trong 7 con hổ, có 2 con đực và 5 con cái. Hiện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vẫn chưa tính đến phương án cho những con hổ này phối giống với nhau trong tương lai gần.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ