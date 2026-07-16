Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ

Tối 15/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32.

Người dân phát hiện hai người tử vong trên chiếc xe ôtô đỗ ven đường đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: UBND xã Thanh Sơn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, vụ việc xảy ra trên đoạn Quốc lộ 32 đi qua địa bàn xã và hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 15/7, ông Trần Văn Luyện, Trưởng thôn Khuân, xã Thanh Sơn, nhận được phản ánh của người dân về việc một xe ô tô nhãn hiệu KIA dừng đỗ tại làn đường bên phải theo hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn từ khoảng 12h cùng ngày nhưng không di chuyển.

Sau khi đến kiểm tra, ông Luyện mở cửa xe và phát hiện trên xe có hai người đàn ông đã tử vong. Trong đó, một người ngồi ở ghế lái và một người ngồi ở ghế phụ phía trước.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định người ngồi ở ghế lái là Đ.V.Đ. (SN 1996), người ngồi ở ghế phụ là Đ.V.C. (SN 2001), cùng trú tại Bản Chăn, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phi Long-Đức Đông

Nguồn tin: Báo VOV