Người đàn ông bị phù não nguy kịch sau 4 ngày ăn tiết canh

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, anh Đ.V.C. 45 tuổi (ở Bắc Ninh) có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, anh xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn.

Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, anh trở nên rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích, được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Do tình trạng nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết, bệnh nhân có dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp, được chẩn đoán viêm màng não, theo dõi do Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Theo BS Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng đáng lo ngại nhất là phù não. Đây là tình trạng có thể làm tăng nhanh áp lực nội sọ, gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Anh C nguy kịch phải thở máy.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, anh C có cải thiện, rút được ống nội khí quản, sau đó được chuyển lên khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não người lớn hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài viêm màng não, vi khuẩn này có thể gây nhiễm khuẩn huyết với các biểu hiện nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lưu ý, mặc dù bệnh nhân khai có ăn tiết canh lợn, trên thực tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.vn