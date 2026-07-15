Nghệ An: Xác minh vụ người đàn ông lái ô tô đâm hàng loạt xe máy trong sân

Người đàn ông lái xe ô tô đâm hàng loạt xe máy trong sân gây bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 14/7, một cán bộ Công an xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc một người đàn ông điều khiển ô tô va chạm với nhiều xe máy xảy ra trên địa bàn. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, trên một số diễn đàn giao thông xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút 37 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô liên tục tiến, lùi, đâm vào nhiều xe máy trong sân. Theo thông tin chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại thôn 1 Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Sơn.

Hình ảnh trong clip cho thấy, một người đàn ông cởi trần, mặc quần dài màu đen có biểu hiện bức xúc. Sau đó, người này tiến đến chiếc ô tô con màu đỏ đang đỗ trong sân, lên xe và khởi động phương tiện.

Chỉ ít giây sau, chiếc ô tô được điều khiển tiến về phía trước rồi lùi lại nhiều lần trong khu vực có nhiều xe máy đang dựng. Quá trình này khiến nhiều xe máy bị va chạm, ngã đổ, nằm ngổn ngang trong sân.

Khi phát hiện sự việc, một số người có mặt tại hiện trường liên tục lên tiếng can ngăn, đề nghị người đàn ông dừng lại. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển, gây thêm nhiều va chạm với các phương tiện xung quanh. Chiếc ô tô màu đỏ cũng bị hư hỏng ở phần đầu và phía sau.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước hành vi điều khiển phương tiện trong không gian có nhiều người và xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc, danh tính người điều khiển ô tô, số lượng phương tiện bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại vẫn chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể. Công an xã Quỳnh Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn