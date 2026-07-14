UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý vụ ‘lao động giết mổ nửa năm không có lương’

UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ

Ngày 11/7, Đại đoàn kết có bài phản ánh “Hà Tĩnh: Giữ ‘cửa ngõ’ an toàn thực phẩm nhưng nửa năm chưa có lương”. Bài viết phản ánh thực trạng 37 lao động trực tiếp kiểm soát giết mổ tại 35 lò giết mổ gia súc, gia cầm của tỉnh Hà Tĩnh từ 1/1/2026 đến nay không được nhận lương.

Ngay khi nắm được thông tin phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo. “Chúng tôi đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo chính thức để có phương án xử lý. Không thể để lao động chờ lương lâu như thế được” - ông Thành nói.

Cũng theo ông Hồ Huy Thành, liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo công tác quản lý kiểm soát giết mổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 37 lao động kiểm soát giết mổ ở Hà Tĩnh không được nhận lương. Ảnh: HN.

Tiếp đó, ngày 12/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh văn bản số 791/SNNMT-TTCN, báo cáo về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Nhiều bất cập tại các cơ sở giết mổ

Báo cáo số 791/SNNMT-TTCN do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thanh Hải ký ban hành cho biết: Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 39 cơ sở giết mổ và 1 nhà máy súc sản Mitraco tại phường Vũng Áng.

Về quy mô, các cơ sở giết mổ được bố trí phục vụ hoạt động giết mổ cho khoảng 5 - 7 xã, phường; quy mô trung bình từ 30 - 70 con lợn/ca giết mổ; phần lớn được bố trí xa khu dân cư, diện tích bình quân khoảng 3.000 m2/cơ sở.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 21 cơ sở có giấy chứng nhận đã hết hiệu lực; 11 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: HN.

Về hồ sơ pháp lý, trong tổng số 39 cơ sở có 33 cơ sở có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện; 30 cơ sở có đăng ký kinh doanh; 25 cơ sở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 25 cơ sở có cam kết bảo vệ môi trường với UBND cấp xã.

Về điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, hiện có 7/39 cơ sở còn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 21 cơ sở có giấy chứng nhận đã hết hiệu lực; 11 cơ sở chưa có giấy chứng nhận.

Về cơ sở vật chất, hầu hết cơ sở đã bố trí các khu vực chờ giết mổ, khu vực giết mổ, pha lóc; tuy nhiên nhiều hạng mục đã xuống cấp, hệ thống cấp nước, điện; xử lý chất thải, lưu giữ chất thải rắn; đường giao thông nội bộ; trang thiết bị phục vụ giết mổ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện hành.

Trong số 39 cơ sở giết mổ và nhà máy súc sản Mitraco, hiện còn 33 cơ sở đang hoạt động; cơ sở tại xã Sơn Tây, Tứ Mỹ tạm dừng hoạt động để cải tạo; 4 cơ sở tại Hương Bình, Hương Phố, Phúc Trạch, Vũ Quang dừng hoạt động từ năm 2018; nhà máy súc sản Mitraco dừng hoạt động từ năm 2020. Nhìn chung, mạng lưới cơ sở giết mổ đã được hình thành nhưng chất lượng hoạt động không đồng đều, nhiều cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định mới, cần được rà soát, sắp xếp, nâng cấp hoặc chuyển đổi phù hợp.

Yêu cầu cấp thiết

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, hiện nay, UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật, hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn.

Thời gian qua, các địa phương đã quan tâm triển khai công tác quản lý giết mổ, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở giết mổ, tuyên truyền vận động người dân đưa động vật vào giết mổ tập trung và sử dụng sản phẩm động vật đã qua kiểm soát.

Kiểm soát giết mổ là nghề đặc thù, thường xuyên trực xuyên đêm, trong khi chế độ không ổn định. Ảnh: HN.

Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý của cấp xã rộng hơn, khối lượng công việc tăng, trong khi lực lượng chuyên môn về thú y tại cơ sở còn thiếu và chưa đồng đều. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; tình trạng giết mổ tại nhà, giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 5/2026, toàn tỉnh có 951 người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ, trong đó 611 người tham gia thường xuyên và 308 người tham gia không thường xuyên. Công tác quản lý người trực tiếp tham gia giết mổ còn nhiều bất cập; một bộ phận người trực tiếp tham gia giết mổ chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe, vệ sinh cá nhân và quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ theo quy định.

Từ năm 2012 đến tháng 8/2025, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ được giao cho Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cấp huyện thực hiện. Trong giai đoạn này, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ chủ yếu được thực hiện thông qua hợp đồng với người có trình độ chuyên môn trung cấp thú y hoặc chăn nuôi thú y, được tập huấn, đào tạo nghiệp vụ kiểm soát giết mổ.

Từ tháng 8/2025, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về chuyển chức năng, nhiệm vụ thú y và bảo vệ thực vật sang Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ được giao cho 9 Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi. Hiện nay, tại 9 Trạm có 23 viên chức có chuyên môn thú y, chăn nuôi thú y; lực lượng này được giao tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về chăn nuôi và thú y trên địa bàn liên xã, phường.

Để duy trì hoạt động kiểm soát giết mổ, các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực phải ký hợp đồng với người có chuyên môn phù hợp. Hiện tại, toàn tỉnh bố trí 37 nhân viên thú y hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ, mỗi cơ sở bố trí từ 1 - 2 người. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, sáng sớm, thường xuyên, liên tục, nhưng tính ổn định chưa cao, chế độ đãi ngộ thấp, khó thu hút và duy trì lâu dài.

Từ năm 2022 đến năm 2025, kinh phí chi trả cho hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ được bố trí từ nguồn phí kiểm soát giết mổ, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện.

Từ tháng 1/2026 đến nay, Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND hết hiệu lực; đồng thời quy định mới về phí, lệ phí yêu cầu toàn bộ số tiền phí thu từ hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp ngân sách nhà nước nên chưa có nguồn kinh phí ổn định để chi trả cho lực lượng này.

Cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, chi trả kinh phí cho lao động kiểm soát giết mổ. Ảnh: HN.

“Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện, bố trí nhân lực và kinh phí cho công tác kiểm soát giết mổ, bảo đảm không để gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn có tính đặc thù, thường xuyên và trực tiếp liên quan đến phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật cho người dân, bếp ăn tập thể, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp” - văn bản số 791/SNNMT-TTCN nêu rõ.

37 nhân viên thú y hợp đồng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ hiện nay không ổn định, chưa có cơ chế tài chính bảo đảm chi trả tiền công từ tháng 1/2026 đến nay. Nếu không sớm có giải pháp phù hợp sẽ có nguy cơ gián đoạn hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: daidoanket.vn