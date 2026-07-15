Số phận kỳ lạ của căn biệt thự màu trắng “mọc” giữa vùng quê, 12 tầng trị giá 9.500 tỷ nhưng chủ nhân vẫn là ẩn số

Giữa hàng trăm tòa chung cư san sát ở thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), có một công trình khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Đó là một tòa nhà màu trắng mang phong cách châu Âu với mái vòm, cột đá và những chi tiết trang trí cầu kỳ, nổi bật đến mức người dân địa phương đặt luôn biệt danh là "Nhà Trắng Quý Dương" hay "Bạch Cung Quý Châu".

Suốt nhiều năm, công trình này gần như đóng kín cửa, được bảo vệ nghiêm ngặt và hiếm khi xuất hiện người ra vào. Trên mạng xã hội Trung Quốc, đủ loại lời đồn xuất hiện: Đây là dinh thự của một tỷ phú giấu mặt, nơi ở của quan chức cấp cao hay thậm chí là một "biệt thự ma" không người sinh sống.

Mãi đến vài năm gần đây, khi công trình dần mở cửa đón khách, những thông tin về nguồn gốc của "Nhà Trắng Quý Châu" mới dần được hé lộ.

Căn biệt thự khi nhìn từ trên cao.

Biệt thự màu trắng nổi bật một vùng.

Căn biệt thự sáng đèn nhưng không rõ chủ nhân

Ít ai biết rằng trước năm 2010, khu vực Hoa Quả Viên thuộc quận Nam Minh chỉ là một khu nhà ở cũ kỹ với điều kiện sống khá nghèo nàn. Sau đó, nơi đây được đưa vào một dự án cải tạo đô thị quy mô lớn do Tập đoàn Honglichen Quý Châu phát triển. Chỉ trong vài năm, khu vực này "thay da đổi thịt", trở thành một đại đô thị với hàng trăm tòa nhà cao tầng và hàng trăm nghìn cư dân sinh sống.

Ngay giữa khu đô thị mới ấy, khoảng năm 2014 - 2015, một công trình màu trắng mang kiến trúc Baroque châu Âu được hoàn thành. Nhờ vị trí nằm cạnh hồ nước cùng vẻ ngoài giống những cung điện ở châu Âu, tòa nhà nhanh chóng trở thành biểu tượng của Hoa Quả Viên.

Theo nhiều bài viết trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc, nội thất bên trong được thiết kế vô cùng xa hoa với đá cẩm thạch nhập khẩu, các chi tiết mạ vàng cùng nhiều hạng mục trang trí cầu kỳ.

Theo tờ HK01, đưa tin, chi phí xây dựng lên tới 2,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9.500 tỷ đồng), cao 12 tầng, khoảng 800 phòng, trải rộng trên khu đất rộng khoảng 18,3 triệu m2.

Căn biệt thự luôn sáng đèn về đêm.

Điều khiến công trình càng thêm bí ẩn là dù đêm nào cũng sáng đèn và luôn có lực lượng bảo vệ túc trực, tuần tra nghiêm ngặt, người dân địa phương lại hiếm khi nhìn thấy bất kỳ ai ra vào. Trong nhiều năm, nơi đây gần như không mở cửa cho công chúng, càng khiến những lời đồn trên mạng lan truyền mạnh hơn.

Nhiều năm liền, "Nhà Trắng Quý Châu" trở thành chủ đề được bàn tán trên Douyin, Weibo hay Zhihu. Có người cho rằng đây là biệt thự của một đại gia bất động sản, người khác lại đoán là tài sản của một nhân vật quyền lực. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đùa rằng chỉ riêng việc... dọn dẹp căn nhà này cũng phải cần tới cả trăm người.

“Biệt thự bí ẩn" giờ đã mở cửa đón khách

Một trong những điều khiến dư luận tò mò nhất suốt nhiều năm qua là ai mới là chủ nhân thực sự của "Nhà Trắng Quý Dương" và công trình này được xây dựng với mục đích gì.

Đến nay, danh tính chủ sở hữu vẫn chưa từng được xác nhận chính thức. Trong nhiều năm, tòa nhà luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, hiếm khi có người ra vào và không mở cửa cho công chúng, khiến hàng loạt lời đồn xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Góc cận cạnh căn biệt thự

Một số góc bên trong biệt thự.

Trong số đó, phổ biến nhất là thông tin cho rằng công trình do Tập đoàn Honglichen Quý Châu xây dựng và từng là nơi sinh sống của ông Tiêu Xuân Hồng - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn - cùng gia đình. Ông Tiêu từ lâu được biết đến là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tỉnh Quý Châu, khởi nghiệp từ lĩnh vực xây dựng trước khi gây dựng đế chế bất động sản với dự án khu đô thị Hoa Quả Viên.

Bởi tòa nhà nằm ngay trong khu đô thị do Honglichen phát triển, nhiều bài viết và video trên các nền tảng Trung Quốc đều gắn công trình này với ông Tiêu Xuân Hồng. Tuy nhiên, đến nay phía doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương vẫn chưa từng đưa ra thông báo chính thức xác nhận đây là tư dinh của vị doanh nhân.

Dù câu chuyện về chủ nhân vẫn còn bỏ ngỏ, công năng của tòa nhà đã có sự thay đổi rõ rệt. Sau nhiều năm gần như "đóng kín cửa", công trình được cải tạo thành Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế Hoa Quả Viên và chính thức mở cửa đón khách từ ngày 31/12/2025.

Từ cuối năm 2025, chính quyền quận đã đẩy mạnh việc mở cửa cho công chúng. Đến năm 2026, nơi đây đã trở thành điểm du lịch hot của Quý Dương với hàng loạt hoạt động: triển lãm nghệ thuật, sự kiện văn hóa, check-in đêm, biểu diễn âm nhạc và các hoạt động chào năm mới.

Nhiều du khách ghé chụp hình.

Không còn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, du khách giờ đây có thể bước vào tham quan các không gian triển lãm, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nhiều hoạt động tương tác được tổ chức bên trong. Chỉ sau vài tháng mở cửa, nơi đây đã trở thành một trong những điểm check-in mới nổi của thành phố Quý Dương, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách.

Từ một “biệt thự bí ẩn không chủ” đến biểu tượng du lịch - văn hóa, câu chuyện của căn biệt thự trắng này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Hoa Quả Viên: từ khu ổ chuột thành đô thị hiện đại và điểm đến hấp dẫn.

Dù bí ẩn về chủ nhân vẫn còn đó, vẻ ngoài lộng lẫy và vai trò mới của nó vẫn tiếp tục khiến du khách trong và ngoài nước phải trầm trồ mỗi khi ghé thăm Quý Châu.

Nguồn: HK01, 163

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: Phụ nữa mới