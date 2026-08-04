Tạm giữ người đàn ông đấm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 3/8, Công an xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông L.B.D. (43 tuổi, ngụ xã Di Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/8, ông L.B.D. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ theo hướng Bảo Lộc - Đà Lạt.

Khi đến khu vực chợ Di Linh, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Người đàn ông (áo đen) lao tới đấm CSGT. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, sau khi dừng xe, ông D. không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà bất ngờ dùng tay đấm một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau khi xảy ra vụ việc, ông D. bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi đi bộ về nhà.

Qua xác minh, Công an xã Di Linh xác định ông D. có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Vân (t/h theo VietNamnet, Tiền phong)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn