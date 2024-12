Phát hiện cô gái 19 tuổi đang mang bầu sử dụng ma túy cùng 3 người đàn ông

Trước đó, vào hồi 1h30 ngày 1/12, tại phòng trọ số 3 của nhà ông Nguyễn V.M (50 tuổi, ở thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng), Công an huyện An Dương kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng Nguyễn Viết Khánh (sinh năm 2001, ở Vĩnh Hương, Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Thị Trà M. (sinh năm 2005, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng liên quan vụ án (ảnh: Công an Hải Phòng).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ 13h ngày 30/11 đến buổi tối cùng ngày, Khánh và M. cùng với Vũ Văn Công (sinh năm 1991, ở xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng) và Trần Đình Hiếu (sinh năm 1993, ở Hồng Dũng, Thái Thụy, Thái Bình) sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ trên.

Hiện, Công an huyện An Dương tạm giữ 3 đối tượng Khánh, Công, Hiếu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bàn giao đối tượng M. cho gia đình quản lý (do đang mang thai) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn