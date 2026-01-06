Phát hiện bộ xương người sau nhà hoang ở Lâm Đồng

Chiều 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện một bộ xương người tại bãi đất hoang trên địa bàn phường Tiến Thành.

Vị trí phát hiện bộ xương nằm cách đường Trương Văn Ly khoảng 50 m, là khu đất hoang, ít người qua lại và cách xa khu dân cư.

Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng phối hợp kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: DT

Trước đó, một người dân trong lúc đi chặt củi tại khu vực này đã phát hiện bộ xương nghi là xương người nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Tiến Thành nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Ghi nhận ban đầu cho thấy bộ xương đã khô, gồm hộp sọ và nhiều phần xương rời rạc.

Tại hiện trường không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân.

Qua quan sát, đặc điểm răng trên hộp sọ giống răng người, xung quanh còn phát hiện thêm một số đoạn xương khác.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao động