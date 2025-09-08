Phát hiện 2 người ở Quảng Trị tử vong khi đi làm rẫy

Khoảng 15h ngày 7/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về việc tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng phát hiện 1 trường hợp người dân đi làm rẫy nghi bị đuối nước.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Hướng Phùng tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ, nghi đuối nước

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại cuối con suối thuộc thôn Phùng Lâm cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 800m. Người bị đuối nước là bà Lê Thị T. (64 tuổi, trú thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị).

Cũng trong chiều ngày 7/9, xảy ra vụ việc 1 người dân tử vong khi đi đốt rẫy keo tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 14h ngày 7/9, ông Hoàng Trung L. (62 tuổi, trú thôn Chày Lập, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) vào khu vực rừng keo của gia đình cách nhà khoảng 500m để thu dọn cành cây sau khai thác và đốt để chuẩn bị trồng mới.

Trong quá trình đốt rẫy, ông L. ngất xỉu, sau đó ngọn lửa lan qua làm ông tử vong tại chỗ. Đến khoảng 16h cùng ngày, người thân mới phát hiện và đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV