Đi làm rẫy, người đàn ông bị rắn độc cắn

Trưa 31/8, ông K.V.G (42 tuổi, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu, trong tình trạng bàn tay sưng to. Người thân ông G còn mang theo cả con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn và có phác đồ điều trị.

Con rắn cắn nạn nhân

Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc. Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị. Do đó, bệnh nhân cần được chuyển đến bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM để điều trị kịp thời, nếu không sẽ nguy cơ tử vong.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông G chỉ mang theo một ít tiền nên gia đình dự định đưa ông về nhà để chữa trị bằng phương pháp dân gian.

Bàn tay trái của nạn nhân bị sưng tấy do rắn cắn



Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, một xe cấp cứu dịch vụ gần Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hỗ trợ chuyến xe miễn phí, khẩn cấp đưa ông G vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, ông G còn được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ thêm 2 triệu đồng.

