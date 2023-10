Cấp cứu người đàn ông bị "đạn lạc" xuyên ngực khi đi làm rẫy

Ngày 10/10, thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, các bác sĩ tại bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương ở ngực.

Bệnh nhân là anh Đ.T.H, 34 tuổi, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Các bác sĩ cho biết, thời điểm nhập Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, bệnh nhân chảy máu vùng ngực phải nghi do bị trúng viên đạn lạc

Vết thương trên ngực anh H. thời điểm nhập viện.

Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh táo, mọi chỉ số sinh tồn trong tình trạng ổn định. Vùng ngực phải cách vú 2cm có một vết rách dài 1cm, bờ nham nhở, đang chảy máu, phổi không nghe tiếng rales, thông khí hai bên tốt. Chụp XQ thấy một dị vật cản quang giống hình viên đạn chì của súng hơi nằm ở hạ đòn phải, cách vị trí vết thương khoảng 15cm. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và gắp ra viên đạn chì của súng hơi dài 0,7cm.

Viên đạn sau khi được các bác sĩ gắp ra.

Bệnh nhân cho biết, sáng ngày 10/10, trong khi đang làm rẫy gần đỉnh đồi thì bất chợt đau nhói ở vùng ngực phải, sau đó xuất hiện chảy nhiều máu. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy để cấp cứu vào trưa cùng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Khoa Ngoại, đồng thời là phẫu thuật viên chính cho biết: "Bệnh nhân bị viên đạn xuyên vào ngực phải và chạy ngược lên phía hạ đòn phải. Rất may mắn, do hướng đi của viên đạn khá song song với thành ngực nên viên đạn không xuyên vào phổi hoặc các mạch máu lớn ở trong lồng ngực. Chúng tôi đã phẫu thuật gắp viên đạn ra an toàn".

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, đã hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, bệnh viện đã từng tiếp nhận một vài bệnh nhân bị tai nạn do đạn của súng hơi như vậy, nhưng chủ yếu là bị ở các chi. Nguyên nhân là do một số người dân dùng súng hơi đi bắn chim không may viên đạn lạc và trúng vào người khác.

Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo, nếu không may gặp những tai nạn súng hơi như trường hợp trên, cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn