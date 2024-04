Phát hiện 02 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

Trong tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát đường thuỷ (Phòng Cảnh sát giao thông) chủ trì, phối hợp với Công an Nam Đàn, phát hiện 02 trường hợp khai thác cát trái phép.