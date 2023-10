Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2023

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Trong những năm gần đây, vấn đề tai nạn giao thông và việc cung cấp và sử dụng mạng Internet, mạng xã hội đang là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Hàng năm, tai nạn giao thông để lại nhiều mất mát đau thương cho hàng chục ngàn người và là nỗi lo của toàn xã hội. Đặc biệt, tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông hiện nay ở lứa tuổi thanh thiếu niên còn nhiều và diễn biến phức tạp. Đây là đối tượng tham gia giao thông đông nhưng ý thức tham gia giao thông còn hạn chế. Nhiều hành vi vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra như: Dàn hàng ngang trên đường, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông (123 vụ đường bộ, 04 vụ đường sắt), làm chết 85 người, bị thương 90 người, hư hỏng 78 xe ô tô, 112 xe mô tô, 02 xe máy điện, 07 phương tiện khác.

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường THPT Nam Đàn 1 biểu diễn tại Lễ phát động cuộc thi

Giới trẻ là lực lượng sử dụng Internet đông đảo và thường xuyên nhất, tuy nhiên kiến thức để sử dụng, cung cấp thông tin trên mạng Internet an toàn, đúng quy định vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều hành vi vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra như: Cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, vi phạm đời tư của người khác... Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 17 tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc cung cấp sử dụng thông tin trên mạng Internet, tổng số tiền xử phạt là hơn 150 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu là hành vi vi phạm “lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật”.

UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác, cách ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật giao thông, tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đồng thời cung cấp kiến thức để giảm thiểu những vi phạm khi cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet.

Các thí sinh tham gia thi thử tại lễ phát động

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần dành cho đối tượng là các cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài hiện đang sống, công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đối tượng sinh viên, học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung thi gồm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kỹ năng xử lý tình huống giao thông, điều khiển phương tiện giao thông, khắc phục hậu quả và giải quyết khi gặp tai nạn giao thông; thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông. Các quy định của pháp luật khi cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng như vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng, văn hóa khi cung cấp, sử dụng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ban Tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ chốt kết quả 1 lần, mỗi tuần sẽ có 16 giải thưởng, trong đó có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 giải thi tuần dành cho tập thể có số lượng thi nhiều, chất lượng thi cao. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 05 giải tập thể dành cho 5 đơn vị xuất sắc nhất qua 4 tuần thi, giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo phát động cuộc thi

Để cuộc thi diễn ra thành công và được triển khai râu rộng, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo đề nghị các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các trường học, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai và hưởng ứng Cuộc thi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân đều biết và tham gia thi, từ đó sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân và ý thức trong việc cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet đúng pháp luật, có văn hóa, lành mạnh, thiết thực cho bản thân và xã hội.

Em Nguyễn Dương Chí - Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nam Đàn 1 phát biểu hưởng ứng tham gia cuộc thi

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023 diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 08h00’ ngày 23/10/2023 và kết thúc vào 08h00’ ngày 20/11/2023. Thí sinh dự thi tiến hành các bước dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban tổ chức: - Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An (https://nghean.gov.vn), vào chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet”, hoặc truy cập vào địa chỉ https://atgt.nghean.gov.vn/. - Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi. - Bước 3: Làm bài thi. - Bước 4: Dự đoán kết quả. - Bước 5: Kết thúc bài thi.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.v