Nghệ An phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch năm 2023

Du lịch

Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An đến với đông đảo du khách trong nước, quốc tế và các nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.