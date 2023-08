Phẫn nộ cảnh người đàn ông bị đá, đạp liên tiếp vào đầu, bất tỉnh trên quốc lộ

Ngày 23-8, tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc một người đàn ông bị đánh đập dã man trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Clip ghi cảnh người đàn ông bị đánh đập dã man

Trước đó, chiều ngày 22-8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút có nội dung ghi lại cảnh 2 người đàn ông đạp vào đầu vào 1 người đang nằm quằn quại dưới đường.

Có thể do bị đá, đạp mạnh vào đầu mà người nằm dưới đường bất tỉnh tại chỗ. Điều khiến dư luận phẫn nộ là dù người này không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng, đi giày thể thao vẫn liên tiếp dùng chân đá, đạp vào đầu, lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Hàng hung dã man xong, nhóm người này lên xe ôtô rời đi, bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới nền đường.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông bị đánh đập dã man. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an huyện Hoằng Hóa, sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21-8, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động