Xác minh clip người mặc sắc phục công an xưng 'mày tao', hành hung người dân

Người mặc sắc phục công an "tung cước" vào mặt anh Hoàn - Ảnh cắt từ clip

Trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an đấm đá tới tấp một người đàn ông.

Theo nội dung trong clip, một số người mặc sắc phục công an, bảo vệ dân phố yêu cầu kéo xe ba gác đậu ở đường về xử phạt. Sau đó một người đàn ông nhận là xe của mình và cho rằng xe bị hư, đang dừng chờ sửa.

Your browser does not support the video tag.

‘Dậy sóng’ với cảnh người mặc sắc phục công an đấm đá tới tấp người đàn ông, hiện đang xác minh

Người đàn ông cho rằng xe của mình không vi phạm và yêu cầu lập biên bản. Tiếp đó người này ngồi lên xe để giữ lại.

Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc sắc phục công an nói lớn "mày không trả lời tao phải không", sau đó bất ngờ dùng chân đạp, tay đấm liên tiếp vào người đàn ông.

Khi người dân đứng quay clip, người mặc sắc phục còn la lớn "quay đi, quay đi" và tiếp tục hành hung, quật ngã đối phương. Người đàn ông chỉ có thể chịu trận, không chống cự.

Sau một lúc, người đàn ông bị nhóm người mặc sắc phục công an còng lại trước sự chứng kiến của người dân.

Vụ việc sau đó được đăng lên mạng xã hội và lan truyền với tốc độ rất nhanh, nhiều người bày tỏ bất bình trước hành động hung hãn của người mặc sắc phục công an, đồng thời đòi xử lý nghiêm.

Theo xác minh ban đầu, người bị đánh là anh Đậu Ngọc Hoàn, 28 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.

Người nhà anh Hoàn cho hay sự việc xảy ra lúc 6h sáng 8-8, lúc này anh Hoàn đang đậu xe ba gác trước nhà. Một lúc sau có cán bộ Công an xã Bình Sơn yêu cầu lập biên bản cưỡng chế vì cho rằng chiếc xe này là xe bị mất trộm. Sau đó xảy ra vụ việc như trong clip.

Cũng theo người nhà nạn nhân, trên đầu và tai anh Hoàn xuất hiện vết thương, chảy máu, nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện khám và điều trị.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ