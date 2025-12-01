Phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ

Công điện nêu rõ: Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và làm đảo lộn đời sống của Nhân dân. Mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc kịp thời của các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả, tuy nhiên, đến nay việc sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Khẩn trương rà soát, đánh giá và thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu: Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm đời sống Nhân dân sớm ổn định trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá và thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, tập trung vào nhà ở Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các hộ có người chết, mất tích; nhà sập, trôi hoặc hư hỏng nặng; hộ nghèo; gia đình có công với cách mạng có nhà bị tốc mái. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trung ương, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm để hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến các hộ bị thiệt hại, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ quá trình phải đảm bảo công khai, minh bạch, chống trục lợi, tham nhũng và tiêu cực.

Cùng với đó, chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị và các lực lượng liên quan khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân mất nhà do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục và y tế bị tốc mái, hư hỏng; khẩn trương xử lý, dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường sá để đảm bảo giao thông sớm trở lại bình thường; khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị thiệt hại, giúp Nhân dân sớm ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp đến người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành việc hỗ trợ các gia đình có người chết hoặc mất tích trước ngày 05/10/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”; huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống

Chủ động hỗ trợ các địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để hỗ trợ tối đa theo đề nghị của các địa phương, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích hoặc có nhà bị sập, trôi, hư hỏng theo đúng quy định; sửa chữa ngay các cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ, đảm bảo người dân không thiếu nơi khám, chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/10/2025; đồng thời chỉ đạo triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, triển khai phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, sách vở hoặc đồ dùng học tập; hoàn thành trước ngày 05/10/2025.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão số 10 và mưa lũ, đảm bảo sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/10/2025; theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, thiết bị, vật tư và vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tập trung khắc phục hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ, khôi phục sóng viễn thông để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân; hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/10/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống nước sinh hoạt đô thị, hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/10/2025; đồng thời chủ động chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão số 10 và mưa lũ, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; bảo đảm chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi sau bão, lũ. Tổ chức rà soát kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương ít hoặc không bị ảnh hưởng để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới.

Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm cho doanh nghiệp; thúc đẩy khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai; chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại; kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

