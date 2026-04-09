Ôtô lao xuống sông trong đêm, 5 người thiệt mạng

Khoảng 22h13 ngày 6/4, tại huyện Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến, chiếc SUV màu bạc bất ngờ ngoặt sang phải khi đang băng qua cầu, đâm xuyên lan can và lao xuống sông. Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em và hai người lớn.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, chiếc xe từ từ rẽ sau khi vượt qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, và mọi thứ dường như bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành cú rẽ, chiếc xe đột ngột đâm vào cột của hàng mái che và đâm thẳng vào lan can bên hông cầu.

Khi xảy ra sự cố, xe đi từ từ, nhưng khi đâm vào cột vẫn không có dấu hiệu phanh lại. Đèn hậu sáng của xe được cho là loại đèn tiêu chuẩn, không phải đèn báo hiệu phanh.

Chỉ trong vài giây, chiếc xe đã đâm xuyên qua các trụ cầu và lan can, lao thẳng xuống sông. Các nhân chứng kể lại rằng đêm đó trời mưa to và mực nước sông dâng nhanh, cao hơn bình thường.

Vị trí ôtô đâm gãy trụ và lan can cầu trước khi rơi xuống sông. Ảnh: Sohu

Sau khi xe rơi xuống nước, người dân gần đó lập tức gọi các lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h, họ mới xác định được vị trí nơi chiếc xe bị chìm và bắt đầu hoạt động trục vớt. Xe được đưa lên mặt đất vào khoảng 3h ngày 7/4.

Một số báo cáo truyền thông cho biết các nạn nhân bao gồm một gia đình ba người, và hai người còn lại là người thân. Theo vài nguồn tin, tối hôm đó chủ xe đi ăn thịt nướng cùng gia đình và uống rượu nên không tự lái xe. Người vợ lên cầm vô-lăng chở mọi người về nhà. Người vợ, 45 tuổi, có bằng lái, nhưng không thường xuyên lái xe.

Khi xảy ra tai nạn, tầm nhìn kém do có mưa, và người phụ nữ có thể đã vô tình nhấn ga thay vì phanh trong lúc bối rối. Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu do nữ tài xế điều khiển ôtô không đúng cách.

Theo Sohu, trong những năm gần đây, việc nhầm lẫn chân ga với chân phanh là vấn đề thường xuyên xảy ra trong nhiều vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc, đặc biệt đối với những lái xe thiếu kinh nghiệm hoặc những người đã lâu không lái xe. Trong những tình huống bất ngờ, họ dễ mắc lỗi thao tác hơn, và một khoảnh khắc hoảng loạn hoặc sai lầm duy nhất có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.

Tác giả: Mỹ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net