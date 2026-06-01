Video: Sửng sốt xe máy bị cong vành cực nặng, lái xe vẫn phi vèo vèo

Đoạn video ghi lại cảnh một lái xe máy chạy chiếc xe trong tình trạng thực sự gây “sửng sốt” cho người xem. Như quan sát thì hai bánh xe đều bị cong vành hạng nặng, méo xệch theo hai hướng trái phải. Chiếc xe như vậy, nhưng điều lạ là lái xe vẫn chạy băng băng trên đường.

Hiện chưa rõ cảnh trên diễn ra ở đâu. Nhưng rõ ràng chạy xe như vậy rất nguy hiểm. Vì khi vành cong nặng như vậy sẽ rất khó điều khiển xe chính xác. Nguy cơ gây tại nạn cho bản thân và người đi đường rất cao. Khi vành bánh xe bị cong vênh, chủ xe nên dừng xe lại và đưa đến nơi sửa chữa. Nếu vành cong nhiều cần được uốn lại và thay nan hoa. Trong tình trạng vành cong quá nặng thì cần phải thay vành mới.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn