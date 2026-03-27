Xe buýt chở đầy khách lao xuống sông, 16 thi thể được tìm thấy

Theo báo cáo, có khoảng 50 người trên xe buýt khi chiếc xe bị lật và rơi xuống độ sâu khoảng 9 mét. Đến nay, 16 thi thể đã được tìm thấy.

Vào khoảng 5h15 phút chiều, chiếc xe buýt đã bị chìm xuống nước ở Rajbari, Bangladesh, trước sự chứng kiến kinh hoàng của những người xung quanh.

Hai thi thể đã được tìm thấy ngay sau khi đội cứu hộ đến. Các quan chức thuộc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự xác nhận đã tìm thấy thêm 14 hành khách khi họ kéo chiếc xe buýt trở lại bờ.

Trong số những người thiệt mạng có bốn người đàn ông, mười người phụ nữ và hai trẻ em.

Những người chứng kiến không thể tin vào mắt mình khi chiếc xe buýt lao xuống sông.

Giới chức trách cho biết chiếc xe buýt đang chờ lên tàu thì một chiếc thuyền nhỏ hơn đã đâm vào cầu phao. Điều này khiến chiếc xe chở đầy hành khách lao xuống vùng nước đục ngầu bên dưới.

Khi chiếc xe buýt chìm xuống dưới mặt nước, có thể nghe thấy tiếng hành khách la hét trong khi những người khác tuyệt vọng cố gắng đập vỡ cửa kính.

11 hành khách đã bơi được vào bờ ngay sau đó nhưng nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt bên trong xe.

Các nỗ lực cứu hộ nhanh chóng được triển khai, với các thợ lặn từ Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự, cảnh sát sông và các đơn vị vận tải phà đổ xô đến hiện trường.

Giới chức trách xác nhận chiếc xe được tìm thấy ở độ sâu 9 mét dưới nước. Tuy nhiên, dòng chảy mạnh và tầm nhìn kém đã cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Vào khoảng 11h50 phút đêm, tàu cứu hộ Hamza cuối cùng đã trục vớt được chiếc xe buýt bị chìm khỏi mặt nước.

Một nhân chứng cho biết, xe buýt chật kín hành khách đang cố gắng về nhà trong thời gian cao điểm sau lễ Eid.

Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về các biện pháp an toàn được áp dụng trên các tuyến đường giao thông trọng điểm trên khắp cả nước.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn