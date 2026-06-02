Tụ tập vượt đèn đỏ lúc rạng sáng, 58 người bị xử lý

Ngày 1/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã gửi thông báo xử lý 58 trường hợp sau khi rà soát clip lan truyền trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Camera giám sát ghi lại cảnh hàng chục thanh thiếu niên tụ tập vượt đèn đỏ. Video: Công an cung cấp

Hơn 2h ngày 31/5, nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy tụ tập tại nút giao đường 72 m với đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú (trước đây thuộc TP Vinh), rồi đồng loạt vượt đèn đỏ, dừng xe giữa ngã tư.

Qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng xác định 58 trường hợp vi phạm, gồm 52 người vượt đèn đỏ, 5 người không đội mũ bảo hiểm và một trường hợp chở ba nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Công an nhận định dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, vi phạm giao thông có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an ninh trật tự.

Nhà chức trách khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và hạn chế việc tụ tập đêm khuya để phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net