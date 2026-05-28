Xe khách đâm trúng voi trong đêm, 3 người tử vong, 4 người bị thương

Đoạn clip cho thấy một chiếc xe màu trắng nằm bên vệ đường tại Vườn quốc gia Murchison Falls.

Cảnh sát cho biết tài xế "đã tông phải một con voi đang băng qua đường và sau đó mất lái".

"3 người trên xe đã tử vong tại chỗ, trong khi 4 người khác, bao gồm cả tài xế, bị thương", theo một tuyên bố trên trang X.

Tình trạng của những người bị thương vẫn chưa được xác nhận.

Chiếc xe màu trắng đâm vào voi trong vườn quốc gia.

Trong clip, người ta có thể thấy con vật đang bỏ đi khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối ngày 24/5, khi chiếc xe đang di chuyển từ thành phố Arua đến thủ đô Kampala.

Cơ quan Bảo tồn Động vật hoang dã Uganda (UWA) cũng đã xác nhận vụ việc.

Cảnh sát khuyến cáo người lái xe hết sức thận trọng khi lái xe qua các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã.

Mặc dù những sự việc này hiếm khi xảy ra, nhưng chúng minh họa cho điều mà các nhà bảo tồn mô tả là xung đột giữa con người và động vật hoang dã có thể nảy sinh trong các khu bảo tồn mà con người có thể tiếp cận.

Vào năm 2024, UWA ước tính rằng mỗi ngày có khoảng 3 con vật bị xe cộ chạy quá tốc độ cán chết bên trong Vườn quốc gia Murchison Falls.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn